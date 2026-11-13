Alerta geral: São Camilo prorroga Bolsão 2027 até 19 de novembro

A procura pelo Bolsão São Camilo 2027 está movimentando estudantes e famílias de Cachoeiro de Itapemirim. Diante da boa adesão à iniciativa, o Centro Educacional São Camilo decidiu prorrogar as inscrições até 19 de novembro de 2026.

Com isso, estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental ganham mais alguns dias para concorrer a uma das cinco bolsas de estudo oferecidas pela instituição.

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Os descontos chegam a 100% e também contemplam outras quatro faixas de benefícios. Além disso, podem participar alunos do próprio São Camilo e de escolas públicas ou privadas.

A iniciativa representa uma oportunidade para famílias que procuram uma formação de Ensino Médio com acompanhamento pedagógico, experiências práticas e preparação para os próximos desafios acadêmicos.

Como participar do Bolsão São Camilo 2027?

Os estudantes interessados devem realizar a inscrição até 19 de novembro de 2026. A taxa custa R$ 40 e o cadastro pode ser feito pela internet ou presencialmente.

Para facilitar o acesso, o São Camilo disponibiliza duas opções:

Inscrição online: pelo endereço bolsao.saocamilo-es.br;

Inscrição presencial: na secretaria do Centro Educacional São Camilo, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Quais são os descontos oferecidos pelo Bolsão São Camilo?

O processo seletivo oferece cinco bolsas de estudo, com percentuais definidos de acordo com a classificação dos candidatos na prova.

Dessa maneira, os estudantes com melhor desempenho conquistam condições especiais para ingressar no Ensino Médio.

Entretanto, para garantir o benefício, os classificados precisam realizar a matrícula antes do início das aulas de 2027.

Quando será a prova do Bolsão 2027?

A prova está marcada para 28 de novembro de 2026, das 8h às 12h. Já a divulgação dos resultados ocorrerá a partir de 14 de dezembro, no site saocamilo-es.br, por isso, os candidatos devem ficar atentos ao calendário e organizar a preparação para a avaliação.

Além disso, a prorrogação das inscrições amplia o prazo para que estudantes e responsáveis consultem as condições de participação e concluam o cadastro.

Ensino Médio combina formação acadêmica e experiências práticas

A escolha da escola para o Ensino Médio também envolve pensar nas habilidades que o estudante desenvolverá ao longo dessa etapa.

Nesse sentido, o Centro Educacional São Camilo apresenta uma proposta que combina conteúdos acadêmicos, projetos e atividades práticas.

A formação inclui aulas de empreendedorismo, projetos acadêmicos e oficinas extraclasses. Assim, os estudantes encontram oportunidades para desenvolver criatividade, autonomia e inovação.

Além disso, a instituição utiliza o Sistema Anglo de Ensino e conta com professores especialistas e mestres.

A estrutura escolar também reúne salas climatizadas, laboratórios equipados, biblioteca e quadra poliesportiva. Esses ambientes ampliam as possibilidades de aprendizagem e complementam as atividades em sala de aula.

Formação que acompanha os desafios do futuro

De acordo com Tatiana Bermond Gonçalves de Rezende, coordenadora do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o Bolsão amplia as possibilidades de acesso à formação oferecida pela instituição:

“O Bolsão é uma oportunidade para que alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, com condições especiais de investimento”, destaca.

A coordenadora também ressalta que a iniciativa reconhece o esforço e o potencial dos estudantes.

Além disso, ela aponta a importância de combinar excelência acadêmica, estrutura de qualidade e experiências práticas na formação dos jovens.

“É uma oportunidade para transformar dedicação em novas possibilidades para o futuro”, afirma Tatiana.

Assim, para quem está encerrando o Ensino Fundamental, o Bolsão representa uma oportunidade de iniciar uma nova etapa escolar com condições especiais.

Serviço: Bolsão São Camilo 2027

Inscrições prorrogadas: até 19 de novembro de 2026.

Público: estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em 2026.

Participantes: alunos de escolas públicas, privadas e do próprio São Camilo.

Taxa de inscrição: R$ 40.

Prova: 28 de novembro de 2026, das 8h às 12h.

Resultado: a partir de 14 de dezembro de 2026.

Bolsas: cinco oportunidades, com descontos de 20% a 100%.

Inscrições online: bolsao.saocamilo-es.br

Atendimento presencial: secretaria da instituição, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Informações: (28) 98803-6014.

A prorrogação oferece uma nova oportunidade para quem ainda não garantiu participação. Portanto, estudantes e responsáveis devem ficar atentos ao novo prazo e concluir a inscrição até 19 de novembro.