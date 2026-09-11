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Aos 17 anos, Uniaves celebra trajetória construída também pelas histórias de seus colaboradores
Em Castelo, família encontrou na empresa oportunidades de trabalho, aprendizado e crescimento profissional
Ao completar 17 anos, a Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos, celebra uma trajetória que também se confunde com as histórias das pessoas que passaram a construir suas vidas profissionais dentro da companhia. Para uma família do município de Castelo (ES), a relação com a empresa virou oportunidade para todos os seus membros.
A história começou com Pedro Cavalcante Azarias que ingressou na Uniaves em 2018, como Auxiliar Industrial. A experiência de Pedro despertou o interesse de outros familiares. Primeiro, foi o irmão Thiago Cavalcante Azarias, que entrou no ano seguinte e hoje atua como Monitor de Produção. Depois, em 2022, foi a vez da mãe, Silvana Cavalcante, também como Auxiliar Industrial. Por fim, em 2024, o irmão mais novo, Lucas Cavalcante Azarias, também no mesmo cargo, passou a integrar o time da Uniaves.
A decisão de seguir o mesmo caminho profissional veio, segundo Pedro, da experiência compartilhada entre os familiares. “Quando comecei a trabalhar aqui, meu irmão acompanhou minhas vivências e também quis fazer parte da empresa. Depois, minha mãe e meu irmão mais novo foram conhecendo essa realidade e perceberam as oportunidades e os benefícios que a Uniaves oferecia. Foi um processo natural, um incentivando o outro a fazer parte da empresa”, conta.
Uniaves com a família
Com os quatro trabalhando na mesma empresa, o cotidiano profissional também passou a fazer parte das conversas em família. “A gente costuma conversar sobre o trabalho, trocar experiências e compartilhar o que cada um tem aprendido. É muito bom poder trabalhar e ter a família por perto. Para nós, isso é maravilhoso”, afirma.
Ao longo dos anos, Pedro também viu a relação da família com a Uniaves contribuir para os seus diferentes objetivos. “É muito gratificante ver a família trabalhando e cada um conquistando seus sonhos. O Thiago, por exemplo, já teve a oportunidade de crescer na empresa. Além disso, os benefícios oferecidos pela Uniaves são muito importantes para nós”, conta.
Oportunidade e conquistas
Para Pedro, a trajetória na Uniaves também representa uma história de oportunidades compartilhadas com os parentes. “A empresa abriu as portas para que pudéssemos trabalhar e aqui seguimos aprendendo muito. Só tenho a agradecer pois, ver minha família também crescendo traz um sentimento de felicidade e de orgulho”, finaliza.
Ao celebrar seus 17 anos, a Uniaves também celebra as pessoas que fazem parte dessa trajetória e as oportunidades que surgem a partir dela. Histórias como as da família de Pedro mostram como a presença da empresa pode contribuir para abrir caminhos, apoiar sonhos e transformar oportunidades de trabalho em conquistas compartilhadas. É assim, junto aos seus colaboradores e comunidades onde está presente, que a Uniaves segue construindo sua trajetória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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