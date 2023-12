Arquiteta capixaba, Manu Perim, realiza projeto residencial na África 

Não é novidade que durante a pandemia muitas empresas e profissionais tiveram que reinventar sua forma de trabalho. A grande maioria teve que se adequar ao atendimento remoto, para a viabilização dos seus produtos e serviços. E foi assim que as redes sociais, em vários setores, começaram a tomar proporções ilimitadas de contato, dentro do próprio país e no mundo.

Foi o que aconteceu com a arquiteta Manu Perim, de Cachoeiro de Itapemirim, que passou a atender em todo país. Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, a profissional revelou curiosidades e desafios da profissão, e contou também sobre a surpresa com o aumento de solicitações orçamentárias em outros idiomas, principalmente inglês e espanhol.

Casa Baobá “Baobab Residence” Casa Baobá “Baobab Residence” Casa Baobá “Baobab Residence”

“Fiz atendimento com clientes do Uruguai, que estão viabilizando a documentação do lote próximo a Punta del Leste, e fiz uma reunião de vídeo em Espanhol com uma peruana de Cusco. Também fizemos reuniões com brasileiras mineiras recentemente, uma que mora nos EUA e outra que mora na Inglaterra. Além do cliente que pediu a casa na África, e já marcou a próxima reunião, para falar do projeto de um resort”, comentou.

Confira a entrevista completa!

Como funciona o atendimento remoto?

O cliente passa as informações legais do lote, planialtimetria cadastral (feita por um topógrafo local), fotos e vídeos, até de drone. Trabalhamos em parceria com um escritório de engenharia local, que cuida da parte burocrática e de toda a construção civil in loco. Eles fazem os outros projetos complementares, como o cálculo estrutural, cálculo de cargas elétricas e hidrossanitário. Nós os orientamos sobre o design arquitetônico a ser executado. Para maiores informações, o arquiteto deve entrar em contato com o Conselho de Arquitetura (CAU).

O que faz uma pessoa do outro lado do planeta procurar profissionais tão distantes?

Creio que seja a busca por uma arquitetura específica, diferente talvez do padrão desenvolvido ao lado da sua casa. Nem sempre quem está do seu lado compreende a sua ‘alma’. É a busca por afinidades que tem se solidificado com o algoritmo das redes sociais.

Mas, por mais incrível que pareça, o que faz uma pessoa transferir uma quantia financeira e realmente dar o start, é a confiança que passa a sua rede social, o conceito exposto por sua criação, além de site e outras mídias. Eles dificilmente terão um ‘reclame aqui’. Então, não é só no número de seguidores, mas a qualidade do conteúdo exposto, o feedback dos clientes nas postagens, os textos explicativos, e por quanto tempo te seguem na rede social e observam seus conteúdos postados. Uma boa dica é ter a sua arquitetura exposta em grandes redes sociais compatíveis com seu estilo, como no meu caso, ele me encontrou na @casadycampo. Enfim, é um longo trabalho de rede.

E sobre o projeto residencial na África, onde será construído?

Em frente ao lago Hawassa, com 1.680m de altitude, há 273 km ao sul de Addis Abeba, na Etiopia, no continente Africano. O proprietário nos encontrou nas redes sociais e nos solicitou o projeto, num lote de aproximadamente 5 mil metros quadrados, onde o seu quintal é o Hawassa Lake.

Ele disse admirar nosso trabalho e querer nos contratar mesmo sendo no outro lado do mundo. As reuniões foram todas em inglês e o contato fluiu muito bem. Ele está muito feliz com o resultado e nós estamos explodindo de alegria. A execução da obra será realizada por um escritório local, sob nossa supervisão. O atendimento remoto é mesmo sem fronteiras!

A Casa Baobá “Baobab Residence” (clique aqui) está no feed profissional da arquiteta, assim como outros projetos em todo Brasil.

SERVIÇO

Atendimento remoto em todo Brasil

WhatsApp: (28) 99923-5209 (clique aqui)

Instagram: @manuperimarquitetura

O escritório de arquitetura é localizado em Cachoeiro de Itapemirim.

Equipe:

Projeto em 3D @allanbraidoarq

Detalhamento de projeto @driele_almeida_