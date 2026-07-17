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Benefícios em saúde e bem-estar apoiam o dia a dia dos colaboradores da Uniaves
Plano de saúde e odontológico, auxílio-academia e transporte fretado são alguns dos cuidados da empresa com seus colaboradores.
Já apresentamos no Aqui Notícias os benefícios da Uniaves relativos à alimentação para seus colaboradores, ações que contribuem para o planejamento e orçamento doméstico de suas famílias (clique para conferir). Também falamos das outras formas de cuidado que envolvem a valorização das pessoas (saiba mais). Na última matéria desta série, destacarmos as iniciativas relacionadas à saúde e bem-estar que também fazem parte dos cuidados da empresa com suas equipes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na Uniaves, garantir o acesso a serviços essenciais de saúde e bem-estar cria condições que contribuem para uma rotina mais equilibrada. Entre eles está o plano de saúde Unimed, que possibilita a realização de consultas, exames e tratamentos, ampliando a segurança e o cuidado com a saúde dos colaboradores e de seus dependentes. O plano odontológico complementa essa assistência ao possibilitar atendimentos preventivos e corretivos, contribuindo para a saúde bucal.
O cuidado com o bem-estar também se reflete em outro benefício, o transporte fretado. Ao oferecer um deslocamento mais confortável, seguro e prático entre casa e trabalho, o serviço ajuda a reduzir o estresse da rotina e proporciona mais tranquilidade aos colaboradores.
“Na Uniaves, acreditamos que cuidar dos colaboradores vai muito além do ambiente de trabalho. Por isso, buscamos oferecer benefícios que promovam saúde, bem-estar e mais qualidade de vida para eles e suas famílias. Quando investimos nesse cuidado, reforçamos nosso compromisso com a valorização das pessoas e contribuímos para que cada colaborador tenha mais segurança, equilíbrio e disposição para sua rotina”, destaca Ana Elisa Silame, Gerente de Pessoas e Cultura.
Atividade física como aliada da saúde Na empresa, o cuidado com o bem-estar também se estende à rotina de atividades físicas por meio do TotalPass, benefício que dá acesso a academias, estúdios e diferentes modalidades esportivas em todo o País, incentivando hábitos saudáveis e a manutenção da saúde física e mental por meio aplicativos de meditação e de acesso a atendimentos psicológicos.
Segundo a colaboradora Lídia Mara dos Santos Braga, da Uniaves, Auxiliar de Produção, “o TotalPass facilitou muito minha rotina, porque me deu mais acesso às atividades físicas e me ajudou a manter uma vida mais ativa. Hoje consigo treinar com mais frequência e isso impactou diretamente no meu bem-estar. A prática de exercícios melhorou minha disposição e qualidade de vida. Me sinto mais motivada e com mais energia no dia a dia. Quando a empresa investe em benefícios como o TotalPass, ela demonstra cuidado com o colaborador e contribui para uma rotina mais saudável”, avalia.
Esse conjunto de ações oferecidas pela Uniaves evidencia o investimento contínuo da empresa em iniciativas que fortalecem a experiência dos colaboradores, criando condições para que suas equipes desempenhem suas atividades com mais segurança, equilíbrio e qualidade, reforçando sua cultura de valorização das pessoas.
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