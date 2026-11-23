Campanha promocional contempla toda a loja e segue até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques, oferecendo condições facilitadas para quem planeja construir, reformar ou renovar a casa.

Quem estava esperando o momento certo para tirar a obra do papel ou finalizar aquela reforma antes do fim do ano já pode aproveitar a Black Week Irmãos Coelho. Iniciada oficialmente nesta segunda-feira (23), a campanha segue até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques, com condições especiais válidas para toda a loja.

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O grande destaque desta edição é a flexibilidade no pagamento, pensada tanto para quem busca economia máxima quanto para quem precisa de fôlego no orçamento: os consumidores garantem um desconto mínimo de 15% em toda a loja, que pode chegar a 50% em itens selecionados, com pagamento à vista, ou podem optar pelo parcelamento em até 20 vezes sem juros.

Oportunidade para economizar na reta final do ano

Com prazo limitado até o último dia do mês, a Black Week concentra as melhores condições comerciais do ano da Irmãos Coelho. A proposta é permitir que consumidores e profissionais do setor aproveitem a última semana de novembro para adquirir materiais e itens para casa com preços reduzidos ou parcelas estendidas, sem pesar no planejamento financeiro de dezembro.

Resumo das condições da Black Week Irmãos Coelho