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Black Week Irmãos Coelho com até 50% de desconto ou parcelamento em 20x sem juros
Campanha promocional contempla toda a loja e segue até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques, oferecendo condições facilitadas para quem planeja construir, reformar ou renovar a casa.
Quem estava esperando o momento certo para tirar a obra do papel ou finalizar aquela reforma antes do fim do ano já pode aproveitar a Black Week Irmãos Coelho. Iniciada oficialmente nesta segunda-feira (23), a campanha segue até o dia 30 de novembro ou enquanto durarem os estoques, com condições especiais válidas para toda a loja.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O grande destaque desta edição é a flexibilidade no pagamento, pensada tanto para quem busca economia máxima quanto para quem precisa de fôlego no orçamento: os consumidores garantem um desconto mínimo de 15% em toda a loja, que pode chegar a 50% em itens selecionados, com pagamento à vista, ou podem optar pelo parcelamento em até 20 vezes sem juros.
Oportunidade para economizar na reta final do ano
Com prazo limitado até o último dia do mês, a Black Week concentra as melhores condições comerciais do ano da Irmãos Coelho. A proposta é permitir que consumidores e profissionais do setor aproveitem a última semana de novembro para adquirir materiais e itens para casa com preços reduzidos ou parcelas estendidas, sem pesar no planejamento financeiro de dezembro.
Resumo das condições da Black Week Irmãos Coelho
- Desconto à vista: até 50% em toda a loja
- Parcelamento: em até 20x sem juros
- Período da campanha: até o dia 30 de novembro
- A promoção é válida para todas as unidades da Irmãos Coelho: Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Castelo, Ibatiba e Guaçuí, e também pelo site da loja, https://irmaoscoelhoacabamentos.com.br/
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