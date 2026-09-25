Conteúdo de Marca
Borges Veículos leva caminhonetes e oportunidades de negócios à Expo Guaçuí 2026
Borges Veículos participa da Expo Guaçuí 2026 com caminhonetes em exposição e oportunidades para quem pretende trocar de veículo.
A Borges Veículos e Caminhões já está com sua estrutura montada para a Expo Guaçuí 2026. O evento começou nesta quinta-feira (24) e segue durante todo o fim de semana.
Referência no setor de mobilidade no Sul do Espírito Santo, a empresa marca presença com uma proposta que une o ambiente festivo a oportunidades comerciais para os visitantes.
Caminhonetes em exposição durante a Expo Guaçuí
Durante a programação, que reúne atrações tradicionais e shows de grande dimensão, a Borges Veículos colocou “as brutas na pista”. A empresa expõe uma seleção de 10 a 12 caminhonetes.
A frota está no espaço da Visual Motos, localizado em frente ao posto de gasolina. O ponto facilita o acesso do público durante os dias de evento.
Além da exposição, a marca incentiva moradores de Guaçuí e das cidades vizinhas a conhecerem os veículos de perto. A equipe também convida os visitantes a aproveitarem o movimento da feira para avaliar as oportunidades.
A proposta é “fazer o negócio acontecer” e promover a tradicional “catira”, expressão popular para a troca e negociação de bens. Por isso, a empresa convida o público a levar amigos e familiares interessados em trocar de automóvel.
Para Alexandre Borges, proprietário da empresa, a Expo Guaçuí representa uma oportunidade para estreitar o relacionamento com os clientes. De acordo com ele, o evento também contribui para movimentar o mercado local durante o período de celebração na cidade.
“A Expo Guaçuí é uma festa grandiosa que movimenta toda a economia da nossa região. Nós, da Borges Veículos, já estamos aqui com a nossa estrutura funcionando a todo vapor para oferecer as melhores oportunidades para quem quer sair de carro novo. Trouxemos uma seleção rigorosa de caminhonetes para quem gosta de máquina de verdade e quer fazer uma ‘catira’ justa e transparente. Convido todo mundo que vier curtir a feira neste fim de semana a dar uma passada no nosso espaço e conferir de perto essas exclusividades”, destaca Alexandre.
Borges Veículos aproxima marca e clientes
A iniciativa reforça, desse modo, o compromisso da empresa com o atendimento próximo aos clientes do Sul capixaba. Ao participar da Expo Guaçuí, a Borges Veículos aproveita o fluxo de visitantes para apresentar seus veículos.
A presença também cria um ambiente favorável para quem pretende trocar de automóvel. Assim, o público pode conhecer as caminhonetes, conversar com a equipe e avaliar oportunidades durante a feira.
SERVIÇO
Borges Veículos & Caminhões na Expo Guaçuí
Local de exposição: Espaço da Visual Motos, em frente ao posto de gasolina, Guaçuí – ES.
Endereço da sede: R. Santos Passoni, 01 – São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim – ES.
Telefone/WhatsApp para negócios no evento: (28) 99972-9903
Instagram: @borges_veiculosecaminhoesReceba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726