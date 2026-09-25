Borges Veículos leva caminhonetes e oportunidades de negócios à Expo Guaçuí 2026

A Borges Veículos e Caminhões já está com sua estrutura montada para a Expo Guaçuí 2026. O evento começou nesta quinta-feira (24) e segue durante todo o fim de semana.

Referência no setor de mobilidade no Sul do Espírito Santo, a empresa marca presença com uma proposta que une o ambiente festivo a oportunidades comerciais para os visitantes.

Caminhonetes em exposição durante a Expo Guaçuí

Durante a programação, que reúne atrações tradicionais e shows de grande dimensão, a Borges Veículos colocou “as brutas na pista”. A empresa expõe uma seleção de 10 a 12 caminhonetes.

A frota está no espaço da Visual Motos, localizado em frente ao posto de gasolina. O ponto facilita o acesso do público durante os dias de evento.

Além da exposição, a marca incentiva moradores de Guaçuí e das cidades vizinhas a conhecerem os veículos de perto. A equipe também convida os visitantes a aproveitarem o movimento da feira para avaliar as oportunidades.

A proposta é “fazer o negócio acontecer” e promover a tradicional “catira”, expressão popular para a troca e negociação de bens. Por isso, a empresa convida o público a levar amigos e familiares interessados em trocar de automóvel.

Para Alexandre Borges, proprietário da empresa, a Expo Guaçuí representa uma oportunidade para estreitar o relacionamento com os clientes. De acordo com ele, o evento também contribui para movimentar o mercado local durante o período de celebração na cidade.

“A Expo Guaçuí é uma festa grandiosa que movimenta toda a economia da nossa região. Nós, da Borges Veículos, já estamos aqui com a nossa estrutura funcionando a todo vapor para oferecer as melhores oportunidades para quem quer sair de carro novo. Trouxemos uma seleção rigorosa de caminhonetes para quem gosta de máquina de verdade e quer fazer uma ‘catira’ justa e transparente. Convido todo mundo que vier curtir a feira neste fim de semana a dar uma passada no nosso espaço e conferir de perto essas exclusividades”, destaca Alexandre.

Borges Veículos aproxima marca e clientes

A iniciativa reforça, desse modo, o compromisso da empresa com o atendimento próximo aos clientes do Sul capixaba. Ao participar da Expo Guaçuí, a Borges Veículos aproveita o fluxo de visitantes para apresentar seus veículos.

A presença também cria um ambiente favorável para quem pretende trocar de automóvel. Assim, o público pode conhecer as caminhonetes, conversar com a equipe e avaliar oportunidades durante a feira.

SERVIÇO

Borges Veículos & Caminhões na Expo Guaçuí

Local de exposição: Espaço da Visual Motos, em frente ao posto de gasolina, Guaçuí – ES.

Endereço da sede: R. Santos Passoni, 01 – São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Telefone/WhatsApp para negócios no evento: (28) 99972-9903

Instagram: @borges_veiculosecaminhoes

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