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Brasil Med Card promoveu acolhimento aos visitantes no Dia de Finados

Ação da Brasil Med Card reuniu distribuição de rosas, água, café e acolhimento aos visitantes no Dia de Finados.

A foto mostra equipe da Brasil Med Card em evento
Fonte: Brasil Med Card l Acervo Institucional

Distribuição de rosas e espaço de apoio marcaram a ação realizada pela Brasil Med Card, em 2 de novembro, com gestos de carinho e solidariedade às famílias

O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, mobilizou milhares de pessoas em homenagens a familiares e amigos que já partiram. Entre flores, lembranças e momentos de reflexão, a data também abriu espaço para atitudes de solidariedade e acolhimento.

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Com essa proposta, a Brasil Med Card realizou uma ação especial no Dia de Finados. A iniciativa recebeu os visitantes com distribuição de rosas e uma tenda de acolhimento na entrada do cemitério.

Durante a programação, a equipe ofereceu água e café às pessoas que foram prestar homenagens. Além disso, a distribuição de flores proporcionou um gesto simbólico de carinho em uma data marcada pela saudade.

A iniciativa aproximou a empresa da comunidade e proporcionou momentos de atenção aos visitantes. Mais do que oferecer um ponto de apoio, a ação valorizou a importância de respeitar os sentimentos e as histórias de cada família.

Como foi a ação da Brasil Med Card no Dia de Finados?

A programação reuniu colaboradores da empresa em uma mobilização voltada ao acolhimento. As rosas distribuídas aos visitantes representaram uma homenagem às pessoas que permaneceram presentes na memória de seus familiares.

Já a tenda ofereceu um espaço para uma pausa durante a visita ao cemitério. Ali, os visitantes puderam receber água e café, além de contar com a atenção da equipe.

A receptividade do público marcou a realização da iniciativa. Em momentos de lembrança e saudade, pequenos gestos transmitiram consideração e tornaram a experiência mais acolhedora.

A participação dos clientes também reforçou o significado da ação. Entre eles, Rutineia Mardegan Martins, cliente da Brasil Med Card desde 26 de junho de 2018, que acompanhou a iniciativa

Cliente da Brasil Med Card acompanhou a iniciativa

A presença dos clientes representou uma dimensão importante da ação comunitária. Afinal, foram as pessoas que receberam diretamente os gestos de atenção e solidariedade.

Rutineia Mardegan Martins integra a carteira de clientes da Brasil Med Card desde 2018. Seu depoimento poderá registrar a percepção de quem vivenciou a iniciativa e destacar os aspectos que mais chamaram sua atenção.

A participação dos clientes também demonstrou a importância de ouvir quem construiu uma relação com a empresa ao longo dos anos.

Acolhimento também fez parte do cuidado com a comunidade

O luto é uma experiência individual. Cada pessoa encontra sua própria maneira de lidar com a ausência e preservar as lembranças de quem partiu.

Nesse contexto, gestos de respeito e atenção ganharam significado especial. Uma flor, uma palavra gentil ou a oferta de água e café representaram formas simples de demonstrar solidariedade.

A visita ao cemitério também manteve uma tradição importante para muitas famílias. O momento permitiu recordar histórias, homenagear pessoas queridas e fortalecer os vínculos afetivos por meio da memória.

Ao promover a ação, a Brasil Med Card levou sua proposta de proximidade para além dos serviços oferecidos aos clientes. A iniciativa demonstrou atenção às necessidades da comunidade em uma ocasião de grande significado emocional.

Brasil Med Card reforçou sua proximidade com as famílias

Com mais de 25 anos de atuação, a Brasil Med Card construiu sua trajetória com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de saúde por meio de uma rede de parceiros credenciados.

A empresa oferece condições diferenciadas em consultas, exames e outros serviços, conforme as regras de cada estabelecimento parceiro.

Ao longo dessa trajetória, também desenvolveu iniciativas para fortalecer sua presença junto à comunidade. A ação de Finados integrou esse movimento e reforçou a importância de relações construídas com respeito, atenção e solidariedade.

A receptividade dos visitantes e a participação da equipe marcaram a iniciativa realizada em 2 de novembro. Assim, a empresa transformou uma data de homenagens em uma oportunidade de demonstrar cuidado com as pessoas.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

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