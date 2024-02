Cachoeiro: vestibular gratuito com bolsas de 100% de desconto

Em uma parceria exclusiva entre a Faculdade Pitágoras/Anhanguera e o AQUI NOTÍCIAS, será realizado neste final de semana um vestibular totalmente gratuito, oferecendo aos participantes a oportunidade de concorrer a duas bolsas de estudo com 100% de desconto.

A oportunidade é válida para esse fim de semana, e lembrando que:

Além disso, todos os participantes do Vest Anhaguera já garantem uma bolsa de desconto parcial para o curso escolhido.

O Vest Anhaguera está disponível nesta quinta (1°), sexta (2) e sábado (3). Você não vai ficar de fora, né? Corra e faça já a sua inscrição!

Para se inscrever, basta acessar o formulário disponível no link: CLIQUE AQUI

