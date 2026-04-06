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Café Campeão expande mercado sob comando da quarta geração
O Café Campeão sempre atuou na vanguarda da industrialização do grão no país.
A história do Café Campeão se confunde com a evolução do setor cafeeiro no Brasil. Isso porque, fundada em 1941 por Delio Moreira Lima, a empresa rapidamente se consolidou como a principal referência em sua região de origem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, décadas depois, sob a liderança de José Guilherme Lima, a marca alcançou projeção nacional. O reconhecimento veio, principalmente, pela excelência na qualidade e pelo rigor nas boas práticas de fabricação.
Atualmente, a gestão está sob a responsabilidade de Giovani Scaramussa Lima e Guilherme Scaramussa Lima. Nesse sentido, os gestores representam a quarta geração da família à frente do negócio. Mesmo com a renovação no comando, a empresa mantém os mesmos valores fundamentais. Essa postura preserva a confiabilidade e a força que a marca construiu ao longo de quase um século.
Pioneirismo e compromisso com o consumidor
O Café Campeão sempre atuou na vanguarda da industrialização do grão no país. A empresa é cofundadora da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Além disso, participou ativamente da criação do Selo de Pureza ABIC. No início, essa iniciativa visava combater a adulteração de produtos no mercado. Hoje, contudo, o selo funciona como o principal padrão de qualidade para o setor brasileiro.
Nesse sentido, essa dedicação técnica reforça a confiança dos consumidores. Afinal, o público sabe que o produto entrega pureza e sabor constantes. Isso porque, ao longo dos anos, a marca recebeu inúmeras propostas de compra, mas optou por manter sua essência independente. Assim, o trabalho familiar atravessou gerações, superou desafios econômicos e hoje compete de igual para igual com grandes multinacionais.
Resultados expressivos e renovação
A transição para a quarta geração trouxe um novo vigor operacional para a companhia. Embora a gestão familiar apresente desafios, o processo atual se mostra extremamente positivo. A empresa conseguiu retomar fatias importantes do mercado e reconectar-se com antigos consumidores.
Os números comprovam o sucesso dessa estratégia. Isso porque, em 2025, o volume de vendas cresceu 115% em comparação a 2023, ano em que a transição começou. Esse desempenho sólido garante a longevidade da marca e prepara o terreno para novos investimentos.
Expansão do portfólio em 2026
O ritmo de crescimento continua acelerado neste ano. Além da tradicional linha Campeão, a empresa incorporou novas marcas ao seu catálogo, como o Café Guandu e o Café Itabira. A diversificação busca atender diferentes perfis de clientes que buscam qualidade superior.
A marca também aposta em novos segmentos para fortalecer sua presença nas prateleiras. Entre as novidades, destacam-se:
- Linha Gourmet Seleção Ouro: Focada em paladares exigentes.
- Cappuccino Campeão: Uma opção prática e sofisticada para o dia a dia.
Com essas ações, o Café Campeão reafirma sua liderança regional. A empresa prova que é possível inovar constantemente sem abrir mão das raízes que garantiram sua credibilidade por décadas.
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