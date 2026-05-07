Caparaó Music realiza workshop de bateria com Alexandre Aposan em Guaçuí

Guaçuí vai receber um workshop especial voltado para músicos, bateristas e apaixonados por música. A ação acontece na próxima quarta (13), às 19h, no Teatro Fernando Torres.

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O evento é promovido pela Caparaó Music em parceria com Williams. Além disso, o workshop contará com a presença do baterista Alexandre Aposan, reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música brasileira.

Contudo, a iniciativa busca proporcionar uma experiência de aprendizado e troca de conhecimento para o público.

O workshop

Durante o encontro, os participantes poderão acompanhar técnicas, vivências e experiências compartilhadas pelo músico.

A Caparaó Music disponibilizará os ingressos exclusivamente em suas lojas. Portanto, os interessados devem garantir a retirada antecipadamente para participar da programação.

Além de reunir amantes da música, o workshop também promete fortalecer a cena cultural e musical da região sul capixaba. A expectativa é de que o evento atraia músicos de diferentes cidades para uma noite dedicada à bateria e à música ao vivo.

Caparaó Music

Endereço: Av. José Alexandre, 884 – Centro, Guaçuí – ES, 29560-000

Telefone: (28) 99959-1003

Instagram: @caparaomusic