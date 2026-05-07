Conteúdo de Marca
Caparaó Music realiza workshop de bateria com Alexandre Aposan em Guaçuí
A iniciativa busca proporcionar uma experiência de aprendizado e troca de conhecimento para o público.
Guaçuí vai receber um workshop especial voltado para músicos, bateristas e apaixonados por música. A ação acontece na próxima quarta (13), às 19h, no Teatro Fernando Torres.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento é promovido pela Caparaó Music em parceria com Williams. Além disso, o workshop contará com a presença do baterista Alexandre Aposan, reconhecido nacionalmente por sua trajetória na música brasileira.
Contudo, a iniciativa busca proporcionar uma experiência de aprendizado e troca de conhecimento para o público.
O workshop
Durante o encontro, os participantes poderão acompanhar técnicas, vivências e experiências compartilhadas pelo músico.
A Caparaó Music disponibilizará os ingressos exclusivamente em suas lojas. Portanto, os interessados devem garantir a retirada antecipadamente para participar da programação.
Além de reunir amantes da música, o workshop também promete fortalecer a cena cultural e musical da região sul capixaba. A expectativa é de que o evento atraia músicos de diferentes cidades para uma noite dedicada à bateria e à música ao vivo.
Caparaó Music
Endereço: Av. José Alexandre, 884 – Centro, Guaçuí – ES, 29560-000
Telefone: (28) 99959-1003
Instagram: @caparaomusic
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726