Caparaó Music se firma como referência em som, instrumentos e projetos de áudio no Sul do Espírito Santo

Com lojas físicas em Guaçuí e Alegre, a Caparaó Music é hoje um dos principais nomes quando se fala em instrumentos musicais, equipamentos de áudio e vídeo, acessórios e projetos de sonorização no Sul do Espírito Santo. Sob a administração de Vagner Luís Ferreira, a empresa alia tradição, atendimento especializado e soluções completas para músicos e espaços de eventos.

O grande diferencial da Caparaó Music está justamente em seu atendimento presencial. Em tempos em que tantas vendas são feitas de forma online, a loja aposta no contato direto com o cliente, oferecendo um showroom completo com produtos originais, desde os modelos mais simples até equipamentos profissionais de última geração. “Nosso objetivo é atrair mais clientes para dentro da loja. Aqui eles encontram variedade, testam os equipamentos, recebem orientação técnica e saem com a certeza de uma boa compra”, afirma Vagner.

Unidade de Alegre

Violões, guitarras, teclados, baterias, microfones, caixas de som, mesas de áudio, projetores, suportes e uma grande linha de acessórios fazem parte do portfólio da loja. Tudo com garantia, procedência e o suporte de quem tem mais de 20 anos de experiência no mercado. A equipe da Caparaó Music é composta por profissionais que entendem do assunto, prontos para orientar desde quem está começando até quem já vive da música ou trabalha com som profissional.

Além da venda, a Caparaó Music se destaca também na área de projetos e instalação de sistemas de som. Os projetos são personalizados e atendem espaços como igrejas, auditórios, casas de show, clubes, áreas de lazer e espaços comerciais, sempre com foco em qualidade sonora, equilíbrio e praticidade. A equipe realiza desde o estudo técnico do ambiente até a entrega final do sistema, tudo com compromisso, responsabilidade e acompanhamento profissional.

Unidade de Guaçuí

“É gratificante ver que nossos projetos estão ajudando a transformar ambientes em locais com som de qualidade, seja para cultos, apresentações, shows ou eventos. Trabalhamos com dedicação em cada detalhe, porque entendemos que o som é parte essencial da experiência do público”, destaca Vagner.

Com duas lojas em localizações centrais, a Caparaó Music atende toda a região com estrutura, qualidade e atendimento próximo:

GUAÇUÍ – Av. José Alexandre, 884, Centro (28 99959-1003)

ALEGRE – Av. Dr Olívio Correa Pedrosa, 348, Centro (28 99937-0063)

Seja para comprar seu primeiro instrumento, renovar equipamentos de áudio ou montar um projeto de sonorização completo, a Caparaó Music é a escolha certa para quem valoriza qualidade, confiança e atendimento de verdade. Uma empresa que faz do som a sua missão — e da satisfação do cliente, o seu maior compromisso.