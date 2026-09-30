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Casa da Turbina expande operações e inaugura unidade em Cachoeiro de Itapemirim

Com presença consolidada na Serra e em Cariacica, a empresa chega à região Sul apostando no potencial econômico local e em soluções de alta tecnologia.

Montagem com duas fotos da fachada e frota da empresa Casa da Turbina. À esquerda, a entrada principal com acabamento em painéis cinza, portas de vidro azulado e um letreiro preto com a logomarca da empresa em branco e laranja. À direita, a entrada de serviço do galpão, com fachada de estrutura metálica nas cores preto, azul e laranja, também exibindo a logomarca. Estacionados à frente, há dois carros brancos, incluindo um furgão utilitário adesivado com a marca, telefones de contato, site e a frase "peças com pronta entrega e o melhor prazo da cidade"
Fotos: divulgação

O setor de serviços e tecnologia automotiva e industrial do Sul do Espírito Santo ganha um reforço de peso na próxima segunda-feira (5). A Casa da Turbina, referência no segmento e especialista em turbos e direção hidráulica, anunciou a inauguração de sua nova filial em Cachoeiro de Itapemirim.

A expansão para o interior do estado marca uma nova fase para a empresa, que já opera com sucesso unidades nos municípios da Serra e de Cariacica, na Grande Vitória. O objetivo da nova loja é encurtar distâncias e entregar aos clientes da região Sul o mesmo padrão de excelência em seus serviços especializados já reconhecido na capital. Segundo o anúncio da marca, a unidade cachoeirense focará em oferecer os melhores prazos do mercado, aliados a uma estrutura moderna, precisão, tecnologia e garantia.

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Para as sócias Lúbia Moraes e Stephanie Menelli, a escolha do município é estratégica e reflete a visão de crescimento da marca. “Chegar a Cachoeiro de Itapemirim é um passo muito importante para a nossa história. Escolhemos a cidade porque acreditamos em sua força, em seu potencial econômico e em toda a região Sul do Espírito Santo. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes, gerar oportunidades e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento local”, destacam.

A chegada da Casa da Turbina também visa fortalecer o relacionamento direto com o público local, priorizando o atendimento ágil e humanizado. “Nosso crescimento sempre esteve ligado à confiança de quem escolhe a Casa da Turbina. Em Cachoeiro, queremos construir essa mesma relação: estar presentes, ouvir nossos clientes e oferecer soluções com agilidade, responsabilidade e qualidade”, completam as sócias.

A nova unidade estará estrategicamente localizada no bairro Aeroporto, facilitando o acesso logístico para clientes do próprio município e de cidades vizinhas.

Serviço

Inauguração: 5 de Outubro
Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 109, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES (CEP: 29314-480)
Instagram: https://www.instagram.com/casadaturbina/

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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