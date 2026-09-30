Casa da Turbina expande operações e inaugura unidade em Cachoeiro de Itapemirim

O setor de serviços e tecnologia automotiva e industrial do Sul do Espírito Santo ganha um reforço de peso na próxima segunda-feira (5). A Casa da Turbina, referência no segmento e especialista em turbos e direção hidráulica, anunciou a inauguração de sua nova filial em Cachoeiro de Itapemirim.

A expansão para o interior do estado marca uma nova fase para a empresa, que já opera com sucesso unidades nos municípios da Serra e de Cariacica, na Grande Vitória. O objetivo da nova loja é encurtar distâncias e entregar aos clientes da região Sul o mesmo padrão de excelência em seus serviços especializados já reconhecido na capital. Segundo o anúncio da marca, a unidade cachoeirense focará em oferecer os melhores prazos do mercado, aliados a uma estrutura moderna, precisão, tecnologia e garantia.

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Para as sócias Lúbia Moraes e Stephanie Menelli, a escolha do município é estratégica e reflete a visão de crescimento da marca. “Chegar a Cachoeiro de Itapemirim é um passo muito importante para a nossa história. Escolhemos a cidade porque acreditamos em sua força, em seu potencial econômico e em toda a região Sul do Espírito Santo. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes, gerar oportunidades e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento local”, destacam.

A chegada da Casa da Turbina também visa fortalecer o relacionamento direto com o público local, priorizando o atendimento ágil e humanizado. “Nosso crescimento sempre esteve ligado à confiança de quem escolhe a Casa da Turbina. Em Cachoeiro, queremos construir essa mesma relação: estar presentes, ouvir nossos clientes e oferecer soluções com agilidade, responsabilidade e qualidade”, completam as sócias.

A nova unidade estará estrategicamente localizada no bairro Aeroporto, facilitando o acesso logístico para clientes do próprio município e de cidades vizinhas.

Serviço

Inauguração: 5 de Outubro

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 109, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES (CEP: 29314-480)

Instagram: https://www.instagram.com/casadaturbina/