Centro Universitário São Camilo oferta novos curso técnicos; confira quais

Para quem está em busca de profissionalização, o Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim, está com inscrições abertas para os cursos técnicos 2024 em Enfermagem, Análises Clínicas e Segurança do Trabalho. As incrições são feitas na secretaria da instituição.

Os cursos técnicos da São Camilo são projetados para proporcionar conhecimentos teóricos e práticos, preparando o aluno para lidar com situações reais.

Os alunos dos cursos técnicos fazem uso intensivo de laboratórios como parte essencial do processo de ensino e aprendizagem. Os espaços são equipados com instrumentos, ferramentas e tecnologia específica relacionada ao campo de estudo do curso escolhido.

Esses ambientes proporcionam uma experiência prática aos alunos, permitindo que apliquem os conhecimentos teóricos em situações reais.

O curso técnico da São Camilo se destaca, desde 2004, como uma trilha sólida e prática para aqueles que desejam ingressar rapidamente no mercado de trabalho, dotados de conhecimentos específicos e habilidades aplicáveis.

Eles são estruturados para se adaptarem a essas mudanças. Isso garante que os profissionais formados estejam atualizados com as últimas tendências e demandas do setor, mantendo-se competitivos no mercado de trabalho, que está em constante evolução.

Conheça os laboratórios utilizados pelos cursos:

Semiologia

Anatomia humana

Análises clínicas e toxicológicas

Físico-química

Informática

Multidisciplinar

Higiene ocupacional e ergonomia

Equipamentos de proteção individual

Suporte básico à vida

Proteção contra incêndios

A interação prática com o ambiente do laboratório não apenas reforça os conceitos teóricos, mas também prepara os alunos para enfrentarem os desafios da área escolhida.

A São Camilo busca estabelecer parcerias com empresas, clínicas, hospitais e outras instituições relevantes para facilitar oportunidades de estágio para nossos alunos.

Serviço

Mais informações pelos telefones: (28) 3526-5911 / (28) 98803-6009 (WhatsApp / clique aqui).