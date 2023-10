Em respeito ao longo e sólido relacionamento que mantemos com a comunidade cachoeirense e com todos do estado do Espírito Santo, o Centro Universitário São Camilo – SP, em decorrência dos fatos que vieram a público na semana passada – e que também nos surpreenderam -, por meio de vídeos que circularam na internet envolvendo alunos e alunas de nossa instituição na capital paulista, em atos inapropriados, informa que decidiu não expulsar esse grupo, em conformidade com a vocação pela formação técnica e humanista que primamos em nossas unidades.

Vários fatores nos levaram a essa resolução, mas a principal delas é acreditarmos que apenas medidas socioeducativas podem mudar essa situação estrutural, que vem de longa data, mesmo que elas aconteçam em espaços externos aos campi.

Nossas ações já começaram: o Departamento de Psicologia da instituição foi colocado à disposição daqueles que entendam ser importante receber atendimento neste momento. A Atlética da Medicina não poderá participar de competições esportivas por tempo indeterminado e destinará seu trabalho para promover ações sociais voltadas às populações vulneráveis, que deverá contar com a participação obrigatória dos alunos que protagonizaram tais cenas e também com a adesão de todos aqueles que quiserem se mobilizar pelas causas sociais.

Ressaltamos que durante todo o tempo estivemos atentos e conversamos com a comunidade acadêmica para não cometer injustiças e nem excessos que poderiam levar a erros irreversíveis. A decisão foi tomada com consciência e pautada na certeza de que, como educadores, queremos colaborar como agentes transformadores dessa cultura. Em nenhum momento estivemos alinhados à impunidade, o que é comprovado pela própria decisão judicial que determinou o reingresso de alunos que haviam sido expulsos de outra universidade.

Estejam certos de que continuamos atentos e analisando todas as situações à luz do nosso Regulamento de Medida Disciplinar Interno.

Para além do espaço universitário, e como também ocupamos, por meio da Reitoria, a presidência da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec), estamos propondo à entidade a criação de um movimento com todas as universidades católicas brasileiras com curso de Medicina e todas as demais que se interessem pelo tema, a promover um debate sobre esse novo olhar que os estudantes devem ter em relação aos seus comportamentos e às suas responsabilidades como futuros profissionais.

Também será uma reflexão para que as instituições de ensino pensem sobre o papel de cada uma delas na mudança dessa cultura dentro e fora de seus espaços educacionais.

Essa é a nossa contribuição para termos um ambiente acadêmico mais saudável para todos, e mudarmos definitivamente esses comportamentos.

Atenciosamente,

Padre João Batista Gomes de Lima

Reitor

Centro Universitário São Camilo – SP