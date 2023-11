Chegou em Cachoeiro o primeiro self-service de hambúrguer do Sul do Estado

Para os apaixonados por novidades, a notícia é boa! Já tradicional em Cachoeiro de Itapemirim, o Pig passou por uma reformulação e reinaugurou seu espaço nesta quarta-feira (29). Reconhecido pelo sabor marcante de seus pratos à base de carne de porco, o local surpreendeu mais uma vez e lançou o primeiro self-service de hambúrguer do Sul do Estado.

Uma experiência única que promete agradar ao exigente público e elevar o padrão gastronômico da cidade. De acordo com o proprietário, André Marangoni, a expectativa é boa. “Fomos em São Paulo buscar essa novidade e temos certeza que o público vai aprovar. Preparamos tudo com muito carinho e mantivemos nosso padrão de qualidade. O mais legal é que além de montar o hambúrguer do seu jeito, o cliente pode repetir quantas vezes quiser”.

No self-service, os clientes podem desfrutar a vontade de hambúrgueres feitos com carne de boi, carne de porco e linguiça de porco. Todos os blends são artesanais, com produção própria.

A ilha gastronômica disponibiliza mais de vinte opções de ingredientes para montagem do hambúrguer, permitindo centenas de combinações. Além das carnes, os clientes encontram diferentes tipos de queijos, molhos, bacon, banana, batata frita, anel de cebola, crispy de couve, alface, tomate, etc.

De terça à sábado o self-service de hambúrguer é oferecido, de 19h às 23h, por R$ 69,90, onde o cliente pode ser servir quantas vezes quiser.

Boteco

O Pig continua funcionando como um bar, oferecendo petiscos de boteco, com um cardápio variado. O carro chefe é a tradicional costela de porco ao molho barbecue. Entre as bebidas o Pig conta com vários rótulos de cervejas, drinks e Chopp (Brahma e o artesanal Kastle Hops).

Aos sábados o Pig oferece uma deliciosa feijoada no horário de almoço.

Vale ressaltar que o local conta estacionamento próprio para os clientes.

Eventos

O Pig também conta com uma área destinada à realização de eventos. Um espaço amplo, confortável e pronto para receber festas com até 250 pessoas. Com uma estrutura acústica, climatização, banheiros amplos e acessíveis e disponibilidade de cozinha, o espaço está pronto para receber todos os tipos de eventos. “O nosso espaço foi pensado para ser funcional, compacto e útil para diversos momentos, como: aniversários, casamentos, eventos corporativos, workshop, palestras, confraternizações de fim de ano e familiares e muito mais”, explicou a empresária Kamila Marangoni.

E para aqueles clientes que não abrem mão dos pratos clássicos do Pig, eles estão disponíveis para o evento. “Além de alugar o espaço, quem quiser também pode fechar o buffet conosco. Temos opções disponíveis em um cardápio exclusivo e recheado de delícias”, ressalta André.

Serviço

Endereço: Rua Horácio Leandro de Souza, 113 – Basiléia, Cachoeiro de Itapemirim (Próximo ao Trevo da antiga Selita)

Contato: (28) 99914-2134

Funcionamento: de terça à sexta, das 18h às 00h e aos sábados, de 11h as 00h

Instagram: @botecomisterpig