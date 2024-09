Clínica de Cachoeiro lança método exclusivo de transformação corporal para o verão

Já entramos oficialmente na primavera e a próxima estação, aguardada por muitos, é o verão. Assim, praia, sol e biquíni ganham a vez e isso pode ser sinônimo de alegria para algumas pessoas. Todavia, para outras que não estão satisfeitas com o corpo, a chegada desta estação vem com o desejo de mudanças de hábitos e de melhorias estéticas. Pensando nisso, a Clínica Estética Vilma Vargas criou um método exclusivo que garante uma verdadeira transformação para você nesta época do ano. Clique AQUI e fale diretamente no WhatsApp para saber mais.

O método VM Power consiste em uma modeladora de alta definição; ele ainda pode ser combinado com outros procedimentos de estética avançada para potencializar os resultados. A proprietária da clínica, Vilma Vargas, trabalha como esteticista há mais de 15 anos e fez inúmeras qualificações, até mesmo cursos internacionais, para se tornar especialista em Estética Corporal e criar este método exclusivo para o verão.

“O verão é a época perfeita para mostrar o melhor de nós mesmas e, com a combinação certa de tratamentos, você pode alcançar seus objetivos de forma rápida e eficaz”, afirma Vilma Vargas. Segundo

a esteticista, seu método é projetado para tratar problemas comuns como gordura localizada, flacidez e perda de medidas, utilizando tecnologia avançada e técnicas comprovadas.

Entre os procedimentos que podem ser combinados com o método VM Power, estão: Sessões de massagem modeladora; Acompanhamento nutricional; Crio de placa, que é um procedimento que promove a redução de gordura através de resfriamento; Pump, que é o tratamento focado em definir e levantar o bumbum; entre outros.

Tratamento personalizado

É importante lembrar que uma das premissas da Estética Vilma Vargas é fazer a avaliação personalizada de cada cliente para entender suas queixas e necessidades. Sendo assim, tudo depende de cada caso específico. Contudo, a esteticista citou um exemplo onde uma de suas clientes perdeu 12 kg em apenas 2 meses.

Então, para Vilma, tudo é possível se você tiver força de vontade e disciplina. De acordo com ela, somando isto ao seu método VM Power, será impossível não ter resultados. Então, está esperando o que para fazer seu agendamento?!

Serviço – Método VM Power para o verão

Estética Vilma Vargas

