Cofril: de uma pequena produção artesanal a líder de mercado no ES
A Cofril, uma das maiores líderes do mercado capixaba, tem experimentado um crescimento impressionante nos últimos anos.
A Cofril, uma das maiores líderes do mercado capixaba, tem experimentado um crescimento impressionante nos últimos anos. Fundada em 1987 pelos irmãos José Carlos, Antonio Cezar e Elson Correa, a empresa iniciou suas atividades com uma pequena produção de 300 kg de linguiça por semana. O entusiasmo e a dedicação dos fundadores logo se refletiram no sucesso da marca.
“O mercado foi receptivo, e percebemos que a demanda por nossos produtos era crescente. Com isso, não demorou para que decidíssemos investir mais e expandir a produção”, explica o sócio-diretor, José Carlos Corrêa Cardoso.
Nos últimos anos, a Cofril tem se destacado pela contínua melhoria da qualidade de seus produtos, sempre investindo em novas tecnologias e processos. “Desde o início, sempre tivemos uma preocupação com a qualidade e com o atendimento aos nossos consumidores”, afirma José Carlos.
A empresa, que hoje produz mais de 2.400 toneladas de derivados de carne suína por mês, também abate cerca de 18 mil suínos e bovinos mensalmente, consolidando sua posição como uma das maiores do estado.
Modernização da Cofril
A capacidade de adaptação aos novos mercados tem sido um dos principais motores desse crescimento. Recentemente, a Cofril iniciou um processo de modernização, com a aquisição de novos equipamentos e a ampliação de suas unidades produtivas, localizadas em Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Muqui e Vargem Alta.
“Estamos sempre atentos às necessidades do mercado. Para expandir ainda mais nossa produção e alcançar outros estados, estamos investindo fortemente em inovação”, conta José Carlos.
Essa busca constante por inovação e qualidade também levou a Cofril a lançar novos produtos, como o bacon em cubos e os cortes suínos temperados, que têm conquistado uma enorme aceitação entre os consumidores.
Para José Carlos, “a inovação é fundamental para nos mantermos competitivos. Estamos sempre procurando oferecer algo novo e que agrade ao nosso público”, destaca.
O crescimento da Cofril não só beneficiou a empresa, mas também gerou impactos significativos para a economia local e estadual. Com mais de 1.400 funcionários diretos e indiretos, a empresa tem sido uma peça fundamental no desenvolvimento econômico da região sul do Espírito Santo, além de fortalecer o mercado imobiliário e o comércio local.
“Nosso sucesso está diretamente ligado ao desenvolvimento da região. A Cofril cresce à medida que a economia local se fortalece”, continua o sócio-diretor da Cofril.
Cofril no FIG 2026
Com sua trajetória de sucesso, constante inovação e compromisso com a qualidade, a Cofril segue consolidando seu nome não apenas no Espírito Santo, mas também em novos mercados.
Além disso, a empresa também tem se destacado em suas parcerias, como sua o Festival de Inverno de Guaçuí em 2026. “Estamos muito satisfeitos em apoiar eventos culturais que promovem nossa região. É uma honra fazer parte desse importante festival”, finaliza José Carlos.
