Com inédita abrangência nacional, EmpoderaDonas 2026 tem Roberta Miranda e LaraSantana entre as atrações confirmadas

A cidade de Vitória será o ponto de encontro de mulheres empreendedoras de diferentes regiões do Brasil nos dias 18 e 19 de novembro. O EmpoderaDonas 2026 chega à sua terceira edição com uma programação nacional e a expectativa de receber mais de 8 mil participantes no Centro de Convenções de Vitória. Entre os destaques estão a cantora e empresária Roberta Miranda e a atriz, roteirista e criadora de conteúdo capixaba Lara Santana.

Reconhecido como um dos maiores eventos de empreendedorismo feminino do país, o EmpoderaDonas reunirá mais de 120 palestrantes, oferecerá mais de 20 horas de conteúdo, distribuídas em mais de dez ambientes, e contará com uma feira de negócios com mais de 150 expositores. A programação inclui palestras, oficinas, mentorias, networking e oportunidades para conhecer iniciativas e fazer conexões profissionais, com o objetivo de reunir mulheres de diferentes áreas, trajetórias e regiões para compartilhar experiências, conhecimentos e ideias sobre empreendedorismo, liderança e desenvolvimento de negócios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Confirmada no segundo dia de evento, Roberta Miranda, conhecida como a Rainha da Música Sertaneja, é cantora, compositora e empresária. Ela acumula mais de quatro décadas de carreira e construiu uma trajetória marcada pela autenticidade e pelo protagonismo. Autora da biografia Um Lugar Todinho Meu A História Inspiradora de Roberta Miranda , lançada em 2024, a artista vai compartilhar experiências sobre sua caminhada pessoal e profissional. Sua palestra, que leva o mesmo título do livro, será realizada em 19 de novembro, às 18h50, no palco Inspiradonas.

A capixaba Lara Santana é um dos nomes que representam a criatividade e a força da produção de conteúdo no ambiente digital. Formada em Publicidade e Propaganda, a atriz, roteirista e criadora de conteúdo conquistou milhões de seguidores com vídeos e textos que abordam situações cotidianas por meio do humor, do sarcasmo e da ironia. Com uma linguagem própria e olhar atento aos temas atuais, Lara vem ganhando espaço no cenário artístico nacional. Sua participação no EmpoderaDonas promete animar bastante o público.

A programação conta ainda com mulheres que são referência em diferentes campos de atuação. Entre elas estão Laís Souza, ex-ginasta olímpica que hoje compartilha sua história de superação e reinvenção; Nath Finanças, empresária e educadora financeira que populariza o conhecimento sobre finanças; e Suzana Pires, atriz, roteirista e empreendedora que aborda protagonismo feminino e autonomia em sua palestra A Dona da Sua História: Coragem em Cena.

O evento também recebe Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e uma das principais referências do empreendedorismo negro no país; Andreza Maia, especialista em inovação inclusiva e cofundadora da Futuros Possíveis; Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora, startup que ganhou projeção nacional no programa Shark Tank Brasil; e Jennyffer Bekoy Tupinambá, comunicadora, empreendedora indígena e ativista pelos direitos de mulheres e crianças. A relação tem ainda Maria Helena e Tarcísio Cabral, idealizadores do projeto 60demais, dedicado à inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos.

A diversidade de histórias e experiências faz do EmpoderaDonas um espaço de encontro entre mulheres que empreendem, criam, lideram e transformam seus caminhos profissionais. Com alcance nacional, o evento convida participantes de todo o Brasil a viver dois dias de conteúdo, inspiração, aprendizado e conexões em Vitória.

Com inscrições gratuitas via site oficial (www.empoderadonas.com.br), onde também está disponível a programação completa, o EmpoderaDonas 2026 tem entrada sujeita à lotação do espaço e é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais.

O evento integra as ações do Sebrae Delas para apoiar o empreendedorismo feminino e fortalecer negócios liderados por mulheres. A programação inclui palestras, oficinas, mentorias, networking e encontros voltados ao desenvolvimento pessoal e empresarial, com atenção à diversidade e à inclusão produtiva. O evento Empoderadonas é realizado pelo Sebrae, com correalização da Secretaria de Estado das Mulheres, patrocínio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), da Prefeitura de Vitória, da VALE, do Sicoob e da Pharmic, além do apoio da Rede Gazeta e do Senac.

Serviço

EmpoderaDonas 2026

Data: 18 e 19 de novembro

Local: Centro de Convenções de Vitória (ES)

Público: aberto ao público geral

Inscrições: https://empoderadonas.com.br/

Programação: https://empoderadonas.com.br/programacao/

OBS: A entrada no evento estará sujeita à lotação do espaço e, para participar, será necessário levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais