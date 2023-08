Com múltiplas possibilidades, Medicina Veterinária atrai cada vez mais estudantes

O Brasil é um dos países com o maior número de animais de estimação do mundo, e esse dado, que amplia as possibilidades profissionais, é um fator que tem atraído cada vez mais os estudantes para o curso de Medicina Veterinária. Em Cachoeiro de Itapemirim, a Multivix oferta a graduação, que prepara os estudantes para atuarem na saúde, cuidado e bem-estar dos animais.

A faculdade tem como diferencial, a inclusão de abordagens práticas e laboratoriais, corpo docente qualificado e infraestrutura moderna. Para o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Multivix, o professor Gabriel José Silva Uzai, destaca como a instituição contribui para a boa formação do aluno, como o laboratório de anatomia.

“O laboratório de anatomia oferece aos alunos a oportunidade de estudar a estrutura interna dos animais, por meio de dissecação e observação de peças anatômicas. Isso contribui significativamente para o conhecimento dos alunos, já que permite uma compreensão mais aprofundada da anatomia animal, que é fundamental para diagnósticos precisos e cirurgias”, explica.

Segundo Gabriel, o curso tem atraído cada vez mais estudantes. “O curso de Medicina Veterinária tem atraído muitos estudantes nos últimos anos devido às múltiplas possibilidades profissionais que oferece. Além da Clínica Veterinária, os graduados podem trabalhar com animais de produção, animais silvestres, pesquisa, inspeção sanitária, entre outras áreas, ampliando as perspectivas de carreira”, continua.

Multivix abrirá Hospital Veterinário em Cachoeiro

Uma das novidades, não só para os estudantes da Multivix como também da população em geral, é a abertura de um Hospital Veterinário, que funcionará como um centro de atendimento médico para animais. “Quanto à localização, será construído na Unidade Multivix de Monte Belo”, adianta o professor.

“O Hospital Veterinário proporcionará aos estudantes de Medicina Veterinária da Multivix uma oportunidade prática valiosa. Eles poderão aplicar seus conhecimentos em um ambiente real, sob a supervisão de profissionais experientes, o que aprimora suas habilidades clínicas e diagnósticas”, garante Uzai.

Gabriel reforça ainda que: “Para a população, o Hospital Veterinário da Multivix oferecerá serviços médicos de qualidade para os animais. Isso proporcionará um local confiável para cuidados veterinários, diagnósticos e tratamentos”.

Mercado de trabalho amplo e diversificado

O coordenador do curso de Medicina Veterinária da Multivix explica também que o mercado de trabalho para graduados em Medicina Veterinária é amplo e diversificado. “Além da tradicional clínica de pequenos animais, existem oportunidades em clínicas de animais grandes, indústria de alimentos, pesquisa, saúde pública veterinária, inspeção sanitária, docência, entre outros setores relacionados à saúde animal”, comenta.

Segundo ele, a Multivix atende as expectativas dos estudantes ao oferecer uma combinação de teoria e prática, infraestrutura adequada, corpo docente qualificado e oportunidades de experiência prática, como o Hospital Veterinário anunciado.

“Escolher o curso de Medicina Veterinária da Multivix é a melhor opção devido aos diferenciais mencionados, incluindo a abertura do Hospital Veterinário, o que proporciona aos alunos uma formação sólida e experiências práticas que são essenciais para se destacar no campo da Medicina Veterinária”, completa Gabriel.

