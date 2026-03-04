Com mutirão de saúde e lazer, Plano Assistencial Em Vida chega a Alegre

Com quase três décadas de tradição e atuação consolidada no bem-estar das famílias, o Plano Assistencial Em Vida anuncia a expansão de seus serviços para o município de Alegre. Para marcar essa nova fase e demonstrar na prática o seu compromisso com a cidade, a empresa preparou um evento de inauguração diferente: uma grande ação social voltada para toda a população.

A programação especial de abertura transformará o dia em um momento de cidadania, saúde e lazer a partir das 8h na Praça 6 de Janeiro, no centro da cidade. O evento contará com tendas de atendimento médico e odontológico, oferecendo orientações e cuidados básicos para os moradores. Além da saúde, o lazer das famílias está garantido com a presença de um biólogo — com vários animais exóticos —, passeios no “trenzinho da alegria”, pula-pula, pintura facial, além de distribuição de pipoca e algodão doce, criando um ambiente de convivência e acolhimento.

Segundo a direção da empresa, essa grande mobilização não é apenas uma festa de inauguração, mas um reflexo direto do objetivo central do Em Vida: estar presente e cuidar das pessoas em todas as fases da vida. A chegada a Alegre representa um marco estratégico de ampliação dos serviços, garantindo que a população da cidade e do entorno tenha acesso a um suporte digno e humanizado.

Cuidado integral e rede de apoio

A nova unidade em Alegre estenderá aos moradores todos os benefícios que tornaram o Em Vida uma referência na região. O foco principal da instituição é oferecer um acolhimento pautado no respeito, buscando honrar histórias e fortalecer os laços familiares.

Na prática, os associados passam a ter acesso facilitado a materiais de convalescência essenciais para a recuperação de saúde, como cadeiras de rodas, andadores e muletas. Além disso, a empresa disponibiliza uma ampla rede de convênios com descontos exclusivos em médicos, dentistas e diversos outros segmentos comerciais.

Além do cuidado com a saúde e a qualidade de vida, o Plano Assistencial Em Vida mantém sua essência de assegurar suporte integral, respeito e uma homenagem digna e de excelência durante os delicados momentos de luto, acompanhando as famílias em toda a sua jornada.

Com a nova estrutura, a empresa reforça sua missão no Caparaó, provando que o verdadeiro acolhimento vai muito além de um serviço, sendo um compromisso social contínuo com a dignidade e a valorização da vida.

