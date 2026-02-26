Como a Sistec se tornou referência em mobiliário corporativo no Sul do ES

A Sistec Móveis, em Cachoeiro, construiu uma trajetória que acompanha a transformação dos ambientes de trabalho nas últimas décadas. Assim, com quase 30 anos, fundada em maio de 1998, a empresa nasceu como um negócio familiar e cresceu junto com o mercado corporativo do sul do Espírito Santo.

Ao longo dos anos, escritórios mudaram. As demandas ficaram mais técnicas. A ergonomia ganhou espaço. Além disso, empresas passaram a buscar ambientes mais produtivos e funcionais. Assim, nesse cenário, a Sistec adaptou seus serviços e ampliou sua atuação.

Fundador da empresa, o empresário Sinval de Oliveira Bastos iniciou as atividades com foco na manutenção de equipamentos de escritório. Ele apostou no relacionamento próximo com clientes e na confiança como base do crescimento. Assim, consolidou a marca no mercado local.

Com o passar do tempo, a empresa percebeu que o mercado exigia mais do que manutenção técnica. Por isso, ampliou o portfólio e passou a oferecer soluções completas para ambientes corporativos. A transição ocorreu de forma gradual, porém estratégica.

Hoje, a Sistec Móveis em Cachoeiro atua de maneira especializada no segmento de mobiliário corporativo. Isso porque, a empresa oferece atendimento consultivo e orientação técnica personalizada. Além disso, apoia empresas, arquitetos e profissionais que buscam soluções adequadas para cada espaço.

Nesse sentido, o showroom físico permite que clientes experimentem os produtos antes da decisão de compra. Essa experiência fortalece a escolha consciente. Paralelamente, a assistência técnica própria garante suporte contínuo e segurança no pós-venda.

Desse modo, ao longo de quase três décadas, a empresa acumulou conhecimento técnico e experiência prática. Esse repertório sustenta sua autoridade regional. Atualmente, a ergonomia ocupa posição central nos projetos corporativos. O mobiliário influencia diretamente a saúde e a produtividade das equipes. A Sistec compreende essa realidade e orienta seus clientes com base em critérios técnicos.

Mais do que vender móveis, a empresa entrega soluções. Ela analisa necessidades, propõe alternativas e acompanha a implementação. Dessa forma, constrói relações duradouras.

A história da Sistec também reflete valores familiares. O legado de Sinval de Oliveira Bastos permanece presente na condução do negócio. A empresa mantém proximidade com clientes e reforça sua presença local de forma constante.

Enquanto Cachoeiro de Itapemirim se desenvolve, a Sistec cresce junto com a cidade. A empresa mantém compromisso com qualidade, relacionamento e evolução técnica. Assim, consolida-se como referência regional em soluções para ambientes de trabalho.

