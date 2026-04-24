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Confira como foi o encontro de empresários no mês de abril
O evento é organizado pelos publicitários Juarez Marquetti e Marcos Jacob e tem o patrocínio de:
Foi realizado no dia 23 de Abril no Jaraguá, o segundo Encontro de Empresário de abril, com participação de empresários e convidados, aonde puderam colocar a conversa em dia num clima descontraído, um excelente networking.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na oportunidade entre muitos depoimentos, a construtora Javé apresentou um mega empreendimento em IRIRI.
O evento é organizado pelos publicitários Juarez Marquetti e Marcos Jacob e tem o patrocínio de: Sicoob Sul, Hyundai, Cofril, Unimed Sul Capixaba, Javé, Events Macchina, Del Puppo, BapSun, Acisci, Multi Office, Jaraguá, HG2 Studio, 40 Sabores.
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