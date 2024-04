Conheça o espaço para eventos em Cachoeiro que vai te surpreender

Muita gente sabe que o Easy Cachoeiro Hotel é a melhor opção custo-benefício em Cachoeiro de Itapemirim. O hotel é moderno, com apartamentos práticos, confortáveis e em uma excelente localização na cidade. O que ainda pode ser desconhecido é que além das opções de hospedagem, o Easy também oferece diferentes tipos de salas para a realização de eventos.

Já na entrada, a área de eventos conta com um espaço ideal para o momento de “Coffee break”. Este espaço também tem varanda frontal, banheiros e a chegada é pelo elevador. Entrando para as salas, as paredes são removíveis, o que possibilita diferentes formatos e tamanhos do local.

A equipe do Easy irá organizar o formato da sala e a colocação das mesas de acordo com o que o seu evento pedir. Se for uma palestra, um evento maior, será feito em formato de auditório. Dessa forma, é disponibilizado “data show”, mesa de sonorização e outros equipamentos. Já no formato “escola” as mesas são distribuídas como numa sala de aula, dentre outras opções de montagem.

Para reservar algum espaço e realizar o seu evento com maior organização e comodidade, entre em contato com o Easy Cachoeiro Hotel por email ou telefone.

Serviço:

Telefones: (28) 3027-6001 / (28) 981180055

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 277 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim