Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica cria ‘Suíte do Rei’ inspirada em Roberto Carlos

“Quando eu estou aqui

Eu vivo esse momento lindo…”

É exatamente assim que o Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica quer que seus hóspedes, principalmente, os fãs de Roberto Carlos, se sintam ao entrar na ‘suíte do Rei’: viver um momento lindo em uma suíte inspirada no Rei Roberto Carlos.

Preparada para receber o cantor em abril deste ano, quando esteve em Cachoeiro de Itapemirim para comemorar seu aniversário de 82 anos, a suíte agora está aberta aos fãs e hóspedes.

Segundo a Gerente Geral do Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica, Brunela Della Fonte, a ideia de transformar uma de nossas suítes que são todas do mesmo padrão Standard, em uma suíte Luxo, surgiu no ano passado, após a conversão do Hotel para uma bandeira Internacional. “

“Tínhamos a intenção de oferecer uma suíte diferenciada a um público mais exigente. Na ocasião falamos de mudar apenas decoração e amenidades do quarto, que identificasse o upgrade de categoria. Mas, com a notícia que o Roberto Carlos faria o show de aniversário na cidade e que se hospedaria conosco, decidimos fazer uma suíte em homenagem ao Rei”, conta.

O projeto, assinado pelos arquitetos Nelson Napolitano e Sheila Rocha, contou com uma equipe de profissionais que executou o retrofit no apartamento, em menos de 20 dias antes da chegada de Roberto Carlos em Cachoeiro.

“O projeto foi todo pensado afim de proporcionar ao Rei um ambiente de conforto, harmonização de cores conforme suas preferências e que trouxesse também praticidade. Tivemos também uma opinião muito importante neste projeto de uma das assessoras de Roberto Carlos, que compartilhou conosco informações sobre o que ele gostaria de encontrar em uma Suíte de Hotel, e assim conseguimos chegar ao resultado surpreendente, da famosa Suíte do Rei”, continua Brunela.

‘Suíte do Rei’ é um convite para experimentar a cultura regional

Além de homenagear e se inspirar em Roberto Carlos, a ‘Suíte do Rei’ mostra aos fãs e hóspedes referências culturais e patrimoniais de Cachoeiro de Itapemirim.

“Hospedando nesta suíte, os fãs vão experimentar a cultura regional, sua diversidade, criatividade, tecnologia e valores. Trouxemos a referência da rocha ornamental, representada pelo mármore branco de Cachoeiro, e a beleza natural da cidade em uma foto imponente da cidade. A suíte apresenta trechos de músicas do Roberto, com discos de vinil que compõe a decoração, além da cabeceira da cama apresentar um violão estilizado com um verso da música “Meu Pequeno Cachoeiro”, eternizada na voz do Roberto”, ressalta a gerente.

O Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica oferece serviços diferenciados para a ‘Suíte do Rei’. “Oferecemos alguns serviços diferenciados como, amenities especial no banheiro, água cortesia no frigobar, bandeja de café em granito, com cafeteira elétrica, cápsulas, xícaras e taças, cofre, TV Smart, entrada usb na bancada de trabalho, luminárias de mesa e cabeceira, maleiro, mesa retrátil para apoio de café ou para trabalho e cortina em voil com blackout 100% contra a luz. Além disso, a localização da suíte é privilegiada e fica em corredor privativo”, frisa Brunela.

Fotos: Márcia Leal

Para os interessados, a reserva deve ser feita pessoalmente, por e-mail, telefone comercial do hotel ou através do whatsapp. “A suíte está liberada para alugarmos a quem nos procurar diariamente.

Como temos apenas uma suíte Luxo, sugerimos que a reserva seja feita com antecedência”, pontua.

O Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica está sempre antenado aos anseios dos hóspedes e do público em geral. “A partir dessa iniciativa do retrofit desta unidade, queremos alcançar tanto os Fãs do Roberto Carlos quanto a outros hóspedes que procuram um serviço diferenciado, e que buscam requinte, modernidade, praticidade e conforto, no melhor Hotel da cidade”, completa a Gerente Geral.

Serviço

‘Suíte do Rei‘

Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica

Reservas WhatsApp: (28) 3027-6001

Reservas: [email protected]

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 277 – Cachoeiro de Itapemirim – ES