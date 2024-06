Coopcerto: Sindirochas e Sicoob Credirochas firmam parceria para ampliar benefícios aos associados

Com o objetivo de ampliar os benefícios oferecidos aos trabalhadores do setor de rochas, o Sindirochas (Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo) firmou uma nova parceria com a Cooperativa de Crédito Sicoob Credirochas.

Agora, os associados ao sindicato terão acesso facilitado aos serviços do Coopcerto, uma rede de cartões pré-pagos que oferece vale-alimentação, vale-refeição, entre outros benefícios.

O convênio, formalizado nesta semana entre o presidente do Credirochas, Tales Machado, e o presidente do Sindirochas, Ed Martins, proporciona inúmeras vantagens tanto para os trabalhadores da indústria de rochas quanto para as empresas do setor.

Entre os incentivos, estão a motivação dos colaboradores com a oferta de benefícios adicionais que promovam a satisfação no ambiente de trabalho, além da economia gerada às empresas por meio da contratação dos serviços Coopcerto, otimizando ainda mais a participação da equipe.

Os cartões Coopcerto têm a bandeira Cabal e são aceitos em estabelecimentos por todo o país, proporcionando conveniência e flexibilidade aos usuários.

Com essa união de forças, o Sicoob Credirochas e o Sindirochas reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento do setor, garantindo melhorias nas condições de trabalho dos profissionais e contribuindo para o avanço da economia da região.

Essa parceria demonstra uma visão estratégica voltada para o bem-estar dos trabalhadores e para a sustentabilidade das empresas, promovendo um ambiente mais justo e produtivo para todos os envolvidos.