Cooperativismo em destaque na assembleia da Serranacoop

A Serranacoop realizou no último sábado (7) sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2026, reunindo cooperados, autoridades e convidados em um encontro marcado pela transparência na gestão e pelo fortalecimento do cooperativismo. O evento reafirmou o compromisso da cooperativa com seus cooperados e com o desenvolvimento regional.

Prestação de contas e resultados

Durante a assembleia, a diretoria apresentou aos cooperados o relatório de gestão e os principais resultados alcançados pela cooperativa. Na ocasião, foram detalhadas as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial e as ações desenvolvidas ao longo do período, permitindo que os cooperados acompanhassem de forma transparente a situação da instituição.

Entre os avanços destacados estão investimentos em infraestrutura tecnológica, modernização de processos internos, fortalecimento da governança e ações voltadas ao desenvolvimento humano e organizacional. A cooperativa também apresentou projetos estratégicos relacionados ao planejamento institucional e à ampliação de oportunidades de atuação no setor de transporte.

Outro ponto apresentado foi a execução do planejamento estratégico da cooperativa, que busca consolidar a Serranacoop como referência em inteligência de transporte e logística, com foco na excelência operacional, na sustentabilidade financeira e no fortalecimento do relacionamento com clientes e cooperados.

Após a apresentação dos dados e esclarecimentos, os cooperados deliberaram sobre os itens da pauta. Todas as matérias apresentadas foram aprovadas por unanimidade pelos presentes, demonstrando a confiança dos cooperados na condução da cooperativa.

Presença de autoridades

A Assembleia Geral também contou com a presença de diversas lideranças políticas do Espírito Santo, entre deputados, secretários de Estado, prefeitos e vereadores. A participação das autoridades evidenciou a relevância da Serranacoop para a economia regional e para o desenvolvimento do setor de transporte.

Ao longo da programação, os participantes tiveram momentos de integração e convivência. A organização promoveu sorteios de brindes para os cooperados e proporcionou um ambiente de confraternização entre associados e convidados.

O evento foi encerrado com um almoço de confraternização e apresentações musicais, fortalecendo o espírito de união entre os participantes.

União que gera crescimento

Mais do que uma reunião estatutária, a Assembleia Geral Ordinária representou um importante momento de deliberações e construções coletivas. O encontro reafirmou os princípios do cooperativismo e destacou a importância da participação ativa dos cooperados na construção do futuro da cooperativa.

Com o tema “União que gera crescimento”, a assembleia reforçou o compromisso da Serranacoop com a cooperação, o fortalecimento institucional e o desenvolvimento sustentável. A mensagem central destacou que o crescimento da cooperativa está diretamente ligado à união entre cooperados, diretoria, colaboradores e parceiros.