O café produzido por cooperados capixabas está chegando cada vez mais longe. Do conilon cultivado no norte do Espírito Santo aos cafés arábicas produzidos nas montanhas, uma característica une diferentes regiões produtoras do estado: boa parte dessa produção encontra nas cooperativas o caminho para cruzar fronteiras e ampliar o seu espaço no mercado internacional.

É o que relevam os dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2026. No último ano, cafés comercializados pelas cooperativas do Espírito Santo foram exportados para 30 países, ampliando a presença internacional da cafeicultura do estado e a capacidade do cooperativismo conectar produtores a mercados mais competitivos.

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O resultado chama atenção porque acontece em um cenário global marcado pela forte concorrência entre diferentes origens. Isso mostra que, ao reunir produtores, compartilhar estrutura, investir em assistência técnica e ampliar oportunidades de comercialização, as coops têm contribuído para destacar o diferencial do café capixaba e levar a sua a qualidade para além das fronteiras nacionais.

Somente no último ano, foram comercializadas mais de 1,7 milhão de sacas de café conilon e mais de 300 mil sacas de café arábica pelas cooperativas do Espírito Santo, totalizando mais de 2 milhões de sacas negociadas.

Parte dessa produção seguiu para compradores internacionais. Somente nas exportações realizadas diretamente pelas cooperativas, foram comercializadas quase de 57,7 mil sacas de café conilon e 51,5 mil sacas de café arábica.

Todo esse desempenho também aparece dentro do país. Nos últimos três anos (2023-2025), o valor das vendas de café realizadas pelas cooperativas no mercado interno cresceu 134,8%, alcançando uma movimentação de R$ 3,3 bilhões no ano passado.

Além disso, o Espírito Santo é considerado líder nacional na produção de café conilon e vem conquistando um reconhecimento crescente também pelos cafés especiais. No ano passado, as coops comercializaram mais de 6,3 mil sacas de café conilon especial, além de 45 sacas de café arábica especial, ambos acima de 80 pontos.

Além da comercialização dos grãos, cooperativas possuem marcas próprias de café. Foto: reprodução | Imagem editada com inteligência artificial

Além da comercialização dos grãos, cooperativas possuem marcas próprias de café. Foto: reprodução | Imagem editada com inteligência artificial

E não é à toa que o reconhecimento também aparece fora dos números. Em novembro deste ano, por exemplo, cooperados da Coocafé, Cafesul e Nater Coop alcançaram posições de destaque na premiação Coffee of the Year (COY) 2026, figurando entre os melhores produtores do país e comprovando a qualidade, a dedicação e a força do modelo de negócio cooperativista.

O principal destaque ficou com a produtora Alessandra Dias da Silva, cooperada da Coocafé, que alcançou o primeiro lugar nacional na categoria Arábica. Proprietária do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna, na região do Caparaó, Alessandra teve o seu café reconhecido como o melhor arábica do Brasil.

Já na categoria Canéfora (Conilon), o produtor Luis Carlos da Silva Gomes, da Fazenda São Bento, em Santa Teresa, conquistou o 2° lugar nacional. O cafeicultor é cooperado da Cafesul e também da Nater Coop.

Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, os números enfatizam a capacidade do cooperativismo de agregar valor à produção, além de mostrar a força da competitividade no modelo de negócio.

“Quando uma cooperativa chega a novos mercados, quem também chega junto é o produtor. Em um mercado global disputado por alguns dos principais países produtores do mundo, os números do nosso Anuário mostram que o café produzido no Espírito Santo continua encontrando espaço, conquistando consumidores e fortalecendo a sua reputação”, destacou a.

A força do cooperativismo agro cooperativista capixaba

Por trás de todos esses grandes números da cafeicultura, está o Ramo Agropecuário do cooperativismo, que desempenha um papel fundamental e estratégico na economia capixaba.

Ainda de acordo com informações do último Anuário, 25 cooperativas atuam nesse setor no estado, reunindo mais de 49,5 mil cooperados e quase 3 mil colaboradores. Juntas, elas movimentaram R$ 6,5 bilhões e recolheram mais de R$ 435 milhões em tributos.

Além do café, as cooperativas agropecuárias atuam em diversas cadeias produtivas, incluindo laticínios, hortifrutigranjeiros, borracha, macadâmia e agricultura familiar, contribuindo para a geração de renda, emprego e desenvolvimento em diferentes regiões do Espírito Santo.

Cooperativismo agropecuário: principais números

R$ 6,5 bilhões em movimentação econômica

49.541 cooperados

2.972 colaboradores

25 cooperativas registradas no Sistema OCB/ES

Fonte: Anuário do Cooperativismo Capixaba 2026 (data-base: 31/12/2025)