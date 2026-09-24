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Agência Conteúdo está no Top 3 de finalistas do Colibri de Ouro 2026

Agência Conteúdo, do Sul do Espírito Santo, entra no Top 3 do Festival Colibri 2026 com 22 trabalhos finalistas.

A foto mostra a equipe da Agência Conteúdo
Fonte: Agência Conteúdo l Acervo Institucional

Com 22 trabalhos na final, a agência Conteúdo, do Sul do Espírito Santo, aparece no Top 3 do maior prêmio da publicidade capixaba.

A criatividade produzida, na região sul do Estado, ganhou espaço de destaque entre os principais nomes da publicidade. A Agência Conteúdo chega à grande noite do Festival Colibri 2026 entre as três agências com o maior número de peças finalistas. A premiação é considerada o Oscar da propaganda.

Ao todo, a Conteúdo emplacou 22 peças entre os finalistas, ficando atrás apenas da MP, com 40 trabalhos, e da TIPZ, com 25. Logo depois aparecem Ampla e Prósper, ambas com 21 peças classificadas.

O resultado coloca a agência entre os grandes destaques da edição deste ano e reforça a presença da criatividade produzida fora da Grande Vitória no principal palco da publicidade capixaba.

Quando serão conhecidos os vencedores do Colibri 2026?

A cerimônia de premiação acontece nesta quinta-feira (24), a partir das 18h, em Vitória. O evento reunirá profissionais, agências, anunciantes, veículos e produtoras para a celebração dos principais trabalhos da comunicação no Espírito Santo.

A expectativa agora fica para a noite de premiação, quando serão conhecidos os trabalhos vencedores e os principais destaques do Colibri 2026.

Mais do que a quantidade de peças classificadas, a presença da Conteúdo entre as três agências com maior número de finalistas representa mais um destaque para a publicidade regional. O resultado reforça a presença da produção criativa do Sul capixaba no cenário estadual.

Ranking de agências por número de peças finalistas:
MP: 40
TIPZ: 25
CONTEÚDO: 22
AMPLA: 21
PRÓSPER: 21
A4: 11
FIRE: 10
CHUVA: 8
Target: 6
TRANSFORM: 3
PRISMA: 3
ebrand: 2
UNICO: 2
RESULTATE: 1

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