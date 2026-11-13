De Tommy a Armani Exchange: Black Oakes libera até 70% de desconto em Cachoeiro e Castelo

O mês de novembro chegou e, com ele, a temporada mais aguardada pelos consumidores. Para os homens que não abrem mão de estilo, qualidade e um visual sofisticado, a espera acabou: a OAKES já deu o start na Black Oakes, a maior ação promocional da marca no ano, peças com até 70% de desconto.

Durante a Black Oakes, os clientes encontrarão descontos de 50% e 70% OFF em peças selecionadas das melhores grifes nacionais e importadas. É a oportunidade ideal para garantir itens de marcas consagradas mundialmente — como Lacoste, Diesel, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, New Balance, Reserva e muito mais —, elevando o guarda-roupa com o que há de melhor na moda masculina. Participe do grupo no WhatsApp e receba ofertas exclusivas.

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As ofertas da Black Oakes são válidas para as duas lojas físicas da marca, localizadas em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. No entanto, por se tratarem de descontos muito agressivos, o estoque de numerações e peças mais desejadas costuma esgotar rapidamente.

Acesso VIP e ofertas antecipadas

Para garantir que os clientes mais fiéis não percam as melhores oportunidades, a OAKES montou uma estratégia de acesso prioritário. A marca criou um grupo VIP no WhatsApp, onde os membros recebem, em primeira mão, os spoilers das peças que entram em promoção, além de ofertas relâmpago e condições exclusivas que não serão divulgadas abertamente nas redes sociais.

“A Black Oakes vai muito além de uma simples liquidação, é uma ação estratégica pensada para a experiência do nosso cliente. Como trabalhamos com grifes de alto padrão muito desejadas, os tamanhos e as peças mais exclusivas esgotam-se em poucas horas. O grupo VIP foi a forma que encontramos de prestigiar e dar prioridade a quem nos acompanha, garantindo que tenham acesso antecipado às ofertas antes que elas cheguem às vitrines e ao grande público”, explica Bruna Oakes, Diretora de Marketing da marca.

Quem está no grupo tem a vantagem de escolher e garantir as melhores peças antes que elas cheguem às araras para o público geral.

SERVIÇO: BLACK OAKES