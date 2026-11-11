De vendedores de livros à maior loja de acabamentos do Sul do ES: a trajetória de sucesso da Irmãos Coelho

O ano era 1993 quando dois jovens vindos do interior, de 22 e 27 anos, decidiram mudar o rumo de suas vidas. Sem grandes recursos, mas com uma visão empreendedora ousada, os irmãos Trajano e Newton Coelho deram o primeiro passo nos negócios de uma forma bem diferente do mercado em que atuam hoje: abrindo uma empresa de livros. A história, que começou com vendas de porta em porta, hoje é celebrada como um dos maiores cases de sucesso do varejo capixaba.

No início da trajetória, os papéis eram bem definidos. Trajano desbravava as ruas vendendo livros, enquanto Newton atuava como contador, investindo o que ganhava para sustentar o sonho da dupla. A virada de chave aconteceu quando identificaram uma lacuna promissora no setor de obras. Foi assim que nasceu a “Irmãos Coelho”, uma loja modesta que, em seus primeiros dias, sofreu com a falta de clientes.

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A dificuldade, no entanto, serviu como combustível. Trajano passou a visitar canteiros de obras pela cidade para prospectar clientes ativamente, enquanto Newton assumia o balcão da loja, consolidando a fidelidade do público através de um atendimento de excelência e extrema confiança. O esforço contínuo transformou o começo tímido em um crescimento sólido.

O grande salto de expansão

Duas décadas após a fundação, os irmãos deram o maior passo da história da empresa ao apostar todo o capital na construção de uma nova e ampla estrutura. O investimento transformou o negócio na maior loja de acabamentos do Sul do Espírito Santo.

Atualmente, a Irmãos Coelho Acabamentos conta com sua matriz em Cachoeiro de Itapemirim e mantém um forte plano de expansão regional, operando franquias nas cidades de Ibatiba, Guaçuí, Castelo e Marataízes. A marca conseguiu o feito de preservar sua essência tradicional familiar enquanto adotou uma postura totalmente moderna em relação ao mercado.

Além das estruturas físicas de alto padrão, a empresa expandiu suas fronteiras através do ambiente digital. Com um e-commerce próprio funcionando 24 horas por dia e sete dias por semana, a Irmãos Coelho agora atende e entrega produtos em todo o território nacional.

Com mais de três décadas dedicadas a transformar a casa dos capixabas, a trajetória de Trajano e Nilton comprova que o propósito e a resiliência são capazes de erguer impérios. Mais do que vender materiais, a Irmãos Coelho consolidou-se como a força de uma irmandade muito bem construída.

SERVIÇO

Contato: (28) 2102-9090

Instagram: https://www.instagram.com/irmaoscoelhoacabamentos/

Cachoeiro de Itapemirim: Rod. Eng. Fabiano Vivácqua, 475 – Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29313-656

Guaçuí: Rod. BR 482, 4730 – Santa Cecília, Guaçuí – ES

Ibatiba: Av. Afonso Cláudio,1197-Floresta1,Ibatiba-ES

Marataízes: Avenida Rubens Rangel, 531, Marataízes, 29345-000, ES

Castelo: Av Gioanni Piassi , 230 – Santa Mônica, Castelo – ES