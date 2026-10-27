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Dia de Finados: Brasil Med Card une acolhimento, rosas e carinho
A Brasil Med Card distribuirá rosas e oferecerá água e café aos visitantes do cemitério no Dia de Finados, em uma ação de acolhimento e solidariedade.
O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, representa um momento de saudade e homenagem para quem perdeu pessoas queridas. Nesse período, gestos de carinho podem tornar a visita ao cemitério mais acolhedora para familiares e amigos.
Para marcar a data, a Brasil Med Card realizará uma ação especial na entrada do espaço, com distribuição de rosas e uma tenda de acolhimento. A iniciativa sensível da empresa, com sua equipe, oferecerá água e café aos visitantes, além de um espaço de apoio para quem deseja prestar homenagens.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O que a Brasil Med Card fará no Dia de Finados?
A ação reunirá diferentes formas de acolhimento para receber as pessoas que visitarão o cemitério em 2 de novembro. A equipe distribuirá rosas aos familiares e amigos como símbolo de carinho e homenagem a quem partiu.
Além disso, a empresa disponibilizará água e café na tenda, criando um ponto de apoio para os visitantes durante a data. A iniciativa busca oferecer atenção e solidariedade em um momento que pode despertar emoções intensas.
A proposta também reconhece que cada pessoa vive o luto de maneira particular. Por isso, o acolhimento respeita os sentimentos e a individualidade de cada família, sem interferir na forma como cada um expressa a saudade.
Como pequenos gestos ajudam no acolhimento durante o luto?
O luto corresponde ao processo emocional que acompanha a perda de alguém importante. Cada pessoa enfrenta essa experiência de maneira diferente, conforme seus vínculos afetivos, suas vivências e suas formas de lidar com a ausência.
Nesse contexto, atitudes simples podem demonstrar consideração e respeito. Uma rosa, uma palavra gentil ou a oferta de água e café representam formas de atenção às pessoas que atravessam esse momento.
Além disso, a visita ao cemitério permite recordar histórias, preservar vínculos afetivos e homenagear quem fez parte da vida de familiares e amigos. Para muitas pessoas, esse ritual também oferece um espaço para expressar sentimentos e manter vivas as lembranças.
De acordo com Jeancarlo Momenté, Diretor Administrativo da empresa, o evento busca receber as pessoas com gesto fraterno:
“O Dia de Finados é uma data de saudade, respeito e homenagem àqueles que permanecem vivos em nossas lembranças e em nossos corações. A Brasil Med Card tem orgulho de estar presente todos os anos, acolhendo os familiares com gestos de carinho e solidariedade. Essa presença reafirma nosso compromisso com os clientes e com toda a comunidade, respeitando a importância desse momento de reflexão e homenagem.
Há 25 anos, construímos nossa história ao lado das famílias, com respeito, cuidado e compromisso em todos os momentos da vida. A ação da Brasil Med Card acompanha esse significado ao valorizar a presença, a solidariedade e o respeito. Mais do que distribuir flores, a iniciativa pretende receber os visitantes com cuidado e sensibilidade.”
Brasil Med Card mantém compromisso com a comunidade
Com mais de 25 anos de atuação, a Brasil Med Card trabalha para ampliar o acesso a serviços de saúde por meio de uma rede de parceiros credenciados. A empresa oferece descontos em consultas, exames e outros serviços, conforme as condições de cada estabelecimento.
Ao longo de sua trajetória, a empresa também busca fortalecer sua proximidade com a comunidade. A ação de Finados integra essa proposta ao levar o acolhimento para um espaço marcado pela memória, pela saudade e pelas homenagens.
Neste 2 de novembro, a iniciativa convida as pessoas a recordar histórias e celebrar os vínculos que permanecem presentes na memória. Afinal, respeitar a saudade e oferecer apoio também são formas de demonstrar cuidado com o próximo.
SERVIÇO
- WhatsApp: (28) 3518-0081
- Instagram: brasilmedcard.es
- Site: www.brasilmedcard.com.br
- App: https://apps.apple.com/br/app/brasilmed-card/id6502462934
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