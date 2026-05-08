Dia do Churrasco: orgulho de fazer parte da Uniaves

Celebrado em 24 de abril, o Dia do Churrasco é uma data que tem tudo a ver com o espírito de celebração dos brasileiros. Afinal, reunir família e amigos, acender a grelha e preparar pratos com os mais diversos sabores é algo que faz parte da nossa cultura de norte a sul do País. Para quem trabalha na Uniaves, essa conexão é ainda mais especial pelo orgulho de fazer parte de uma empresa que leva à mesa produtos que são o carro-chefe para esses encontros.

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Para Marcos Batista Ferraz, da equipe de Proteção de Patrimônio da empresa, o churrasco da Uniaves tem um ingrediente a mais: a praticidade aliada ao sabor incomparável. “Eu não tenho muito trabalho para preparar porque os produtos já são temperados. A comida fica mais saborosa, mais suculenta e lá em casa todo mundo gosta”, conta.

Os cortes que Marcos costuma levar para essas ocasiões fazem parte da linha de Churrasco da Uniaves, desenvolvida para unir praticidade, padronização e alto desempenho no preparo. Entre os destaques para ele estão o Coração, Coxinha da Asa, Meio da Asa e Sobrecoxa Sem Osso, itens muito presentes nas celebrações brasileiras pela versatilidade, pois podem ser preparados na churrasqueira, forno ou até na Air Fryer, sempre com textura macia e suculência após o preparo.

Para Marcos, um dos momentos mais marcantes desses encontros entre família, amigos e churrasco aconteceu uma vez na praia. “Eu preparei Meio e Coxinha da Asa, Coração, Linguiça*, Pernil* e Alcatra Suína*. Algumas pessoas não conheciam os produtos e, quando experimentaram, foram surpreendidos pelo sabor e a suculência. Inclusive, já levei nossos produtos para amigos fazerem em casa e foi aprovadíssimo.”

Mesmo não atuando diretamente na Produção, Marcos sente que faz parte da engrenagem que garante que esses alimentos cheguem com qualidade ao consumidor. Afinal, seja na operação ou nas áreas de apoio, o sentimento é o mesmo: orgulho de fazer parte de uma cadeia que transforma trabalho diário em sabor em momentos de celebração.

*Produtos da Pif Paf Alimentos, empresa da qual a Uniaves faz parte.