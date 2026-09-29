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Do sonho ao pódio nacional: Basquete São Camilo-ES conquista prata nos JEBs 2026
Equipe do Centro Educacional São Camilo representou o Espírito Santo no Brasileiro Escolar e terminou em 10º lugar entre 28 participantes.
Em apenas três anos, o Basquete São Camilo transformou um projeto esportivo em uma trajetória marcada por evolução, dedicação e conquistas. Entre 12 e 19 de outubro, em Brasília (DF), a equipe representou o Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026 e conquistou a medalha de prata nacional.
O resultado marca um momento importante para o Centro Educacional São Camilo e para o esporte escolar capixaba. Além do lugar no pódio, a conquista mostra a evolução de uma equipe que começou a competir em 2024.
Como o Basquete São Camilo-ES chegou à prata nacional?
A trajetória começou em 2024, quando a equipe disputou suas primeiras competições. Logo naquele ano, o grupo conquistou o título regional e a medalha de bronze no campeonato estadual.
No ano seguinte, o desempenho avançou ainda mais. Em 2025, a equipe venceu novamente as etapas regional e estadual. Com os resultados, garantiu uma vaga na competição nacional, realizada em Uberlândia (MG).
Na disputa nacional, o time alcançou o sexto lugar entre as melhores equipes do Brasil na chave ouro. O resultado ampliou a experiência dos estudantes e mostrou o potencial do projeto.
Já em 2026, a equipe repetiu os títulos regional e estadual. Depois, chegou aos JEBs, em Brasília, para disputar uma nova etapa da trajetória nacional.
Dessa vez, o grupo alcançou um resultado inédito: o vice-campeonato nacional na chave prata. Assim, voltou para o Espírito Santo com a medalha de prata e uma conquista que amplia a história do basquete escolar do São Camilo.
O que a trajetória mostra sobre o esporte escolar?
A sequência de resultados revela mais do que a evolução de uma equipe dentro das quadras. Mostra o quanto o esporte escolar pode contribuir para a formação dos estudantes.
Nesse processo, a prática esportiva envolve disciplina, convivência, trabalho em equipe, liderança e protagonismo. Além disso, cria oportunidades para que os jovens desenvolvam habilidades dentro e fora das competições.
A trajetória do Basquete São Camilo também explicita a importância da continuidade. Em três anos, a equipe passou pelos primeiros títulos, avançou em competições nacionais e chegou ao pódio dos JEBs.
Dedicação que ultrapassa as medalhas
Por trás de cada resultado, estão estudantes-atletas, professores, treinadores e famílias. A escola também participa desse processo ao oferecer suporte para o desenvolvimento do projeto esportivo. Por isso, a medalha conquistada em Brasília representa mais do que uma colocação. Ela reúne o esforço de uma equipe que cresceu a cada temporada e encontrou novos desafios pelo caminho.
A prata nos JEBs 2026, portanto, simboliza uma etapa importante dessa trajetória. Ao mesmo tempo, reforça o potencial do esporte escolar para criar experiências, oportunidades e histórias que permanecem na comunidade escolar.
Parabéns a todos que fizeram parte dessa conquista: estudantes-atletas, comissão técnica, famílias, torcedores e toda a comunidade que acompanhou e apoiou essa trajetória desde 2024!Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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