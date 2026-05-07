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Economia no transporte: conheça vantagens do Cartão Cidadão

Com o Cartão Cidadão, cada viagem fica R$ 1,25 mais barata em comparação ao pagamento em dinheiro.

Cartão Cidadão
Foto: Divulgação

Quem utiliza ônibus diariamente sente o impacto do transporte no orçamento ao fim do mês. É exatamente por isso, que o Cartão Melhor tem ampliado o acesso ao Cartão Cidadão, alternativa que reduz o valor pago na tarifa e traz mais praticidade para os passageiros, em Cachoeiro e região.

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Nesse sentido, com o Cartão Cidadão, cada viagem fica R$ 1,25 mais barata em comparação ao pagamento em dinheiro. Dessa forma, a economia acumulada ao longo do mês pode representar um alívio importante nas despesas da família. Além disso, o sistema também agiliza o embarque e evita a necessidade de carregar dinheiro em espécie.

Outra vantagem, é que o cartão ainda oferece mais controle sobre os gastos com transporte e facilita a recarga de créditos. Assim, o passageiro consegue organizar melhor a rotina e utilizar o serviço com mais comodidade no dia a dia.

Outro destaque é a facilidade para realizar o cadastro. Isso porque, o procedimento pode ser feito on-line, por meio do site oficial do Cartão Melhor. Para isso, o usuário precisa apresentar RG ou Carteira de Trabalho, CPF e comprovante de residência.

Dessa forma, o Cartão Melhor reforça que a mudança pode gerar economia constante para quem utiliza o transporte coletivo com frequência. Portanto, quem ainda paga a passagem em dinheiro já pode aderir ao Cartão Cidadão e reduzir os custos diariamente.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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