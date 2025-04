Eder Oza e Alexandre Zancanella prestigiam desfile de Lino Villaventura na 30ª edição do SPFW

Eder Oza e Alexandre Zancanella foram convidados de honra no desfile do estilista Lino Villaventura, realizado na última terça-feira (8), durante a 30ª edição do São Paulo Fashion Week – o maior evento de moda do Brasil. A apresentação aconteceu no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, e reuniu um seleto grupo de convidados.

Villaventura, considerado um dos maiores nomes da moda brasileira, apresentou sua nova coleção em um evento exclusivo, sem venda de ingressos, voltado apenas para convidados especiais e personalidades do setor.

Entre os presentes, também marcaram presença nomes como Reynaldo Gianecchini e Ticiane Pinheiro, reforçando o prestígio da noite. Oza e Zancanella, à frente do Espaço Noivos, destacaram a importância de estar em sintonia com as principais tendências nacionais e internacionais para oferecer ainda mais qualidade, exclusividade e conforto aos seus clientes.

“Estar presente no desfile de um ícone como Lino Villaventura é uma experiência inspiradora. A moda é feita de detalhes, identidade e inovação — exatamente o que buscamos trazer para cada cliente do Espaço Noivos. Participar da São Paulo Fashion Week é também uma forma de nos conectarmos com o que há de mais atual e sofisticado no cenário nacional e internacional. É esse olhar apurado que levamos para o nosso trabalho todos os dias”, afirmou Eder Oza. proprietário do Espaço Noivos.

