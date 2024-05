Educação de qualidade com bolsa de 50% em uma das melhores escolas de Cachoeiro

Uma das maiores preocupações dos pais é garantir uma educação de qualidade e excelência para os filhos. Conseguir proporcionar isso sem comprometer o orçamento da família é um desafio para muitos. Mas em Cachoeiro de Itapemirim é possível matricular seu filho em uma das melhores e mais tradicionais escolas da cidade com uma oportunidade incrível.

Graças ao programa Educa Mais Brasil, os alunos podem ser matriculados na escola CIAC Raimundo Andrade, com a oportunidade de até 50% de desconto no valor das mensalidades.

De acordo com o diretor pedagógico, Cristiano Bazoni, as oportunidades se estendem para estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental 1, ou seja, do primeiro ao quinto ano. “É uma oportunidade única e muito vantajosa para as famílias que buscam uma educação de qualidade em uma escola que é referência em ensino”, ressalta Cristiano.

O diretor explicou que as bolsas têm validade durante todo o ano letivo. “Ao final do ano, a escola abre as matrículas regulares e depois disso é possível definir quantas vagas poderão ser ofertadas para o programa no próximo ano”.

Os interessados em participar do programa devem acessar o site www.educamaisbrasil.com.br para fazer o cadastro. Lá é possível acessar as bolsas disponíveis por escolas em cada região do país.

Por fim, Cristiano destacou que muitas vagas para este ano já foram preenchidas, mas que ainda há oportunidades. “Para as famílias que desejam trazer seus filhos para o Ciac ainda temos algumas poucas oportunidades”.

Sobre o Ciac

Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o CIAC proporciona formação integral com a Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Além das atividades curriculares, a escola oferece atividades esportivas e culturais como natação, judô, escolinhas de futsal, teatro, musicalização e ballet. Além disso, a escola conta com um programa bilíngue.

A família e a escola são grandes parceiras do CIAC, tanto no contexto educacional e em todo processo de desenvolvimento dos seus estudantes e filhos. A combinação envolve confiança e credibilidade, além do grande compromisso que é partilhar a missão de educar filhos, bem como os resultados no crescimento e na evolução dos nossos estudantes.

Educa Mais Brasil

Educa Mais Brasil é um programa de inclusão educacional brasileiro, pioneiro no oferecimento de bolsas de estudo para diversas modalidades de ensino. O programa visa tornar a educação de qualidade mais acessível a todos. Existe há mais de vinte anos e já beneficiou mais de um milhão de estudantes no Brasil.

Além de ser pioneiro no oferecimento de bolsas de estudo para escolas de educação básica, o programa Educa Mais Brasil também já contribuiu com auxílio para diversos estudantes brasileiros em cursos de idiomas, cursos técnicos e outras modalidades de ensino.

