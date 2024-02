Em assembleia geral ordinária, Serrana Coop tem contas aprovadas por unanimidade

A Serrana Coop, cooperativa do ramo de transportes, realizou sua Assembleia Geral Ordinária no último dia 24 de fevereiro. O evento foi realizado no Athenas Hall e contou com a presença de várias lideranças empresariais e políticas, entre elas, o superintendente da OCB, Carlos André de Oliveira, o deputado federal Evair de Melo, os deputados estaduais, Allan Ferreira e Bruno Resende, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, a Secretária de Obras, Lorena Vasques, entre outros.

O presidente Carlos Alberto Vieira e o Vice-presidente José da Rocha Souza

A AGO foi conduzida pelo presidente Carlos Alberto Vieira, que apresentou de forma detalhada, os dados referentes ao ano de 2023. De maneira democrática, os números foram submetidos à apreciação dos cooperados presentes e aprovados por unanimidade. “Essa aprovação das contas comprova a transparência e seriedade da cooperativa, tanto com seus cooperados, quanto com os clientes e com a comunidade onde está inserida. Agradecemos a confiança de todos que acreditam em nós e sabem que o cooperativismo é uma forma de prosperarmos juntos”, frisou o presidente.

Com um crescimento de 56% no último ano, a Serrana Coop conta hoje com mais de 680 cooperados ativos, tendo desta forma, se consolidando como uma das maiores cooperativas de transporte de carga e passageiros do país.

