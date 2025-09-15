Em Vida une cuidado, proteção e facilidades em um só plano

Cuidar de quem amamos é uma decisão que deve ser feita hoje. Pensando nisso, o Em Vida oferece planos assistenciais completos, que unem proteção, bem-estar e tranquilidade para as famílias em todas as fases da vida.

Mais do que uma cobertura tradicional, o Em Vida reúne farmácias próprias, clínicas médicas, clínicas odontológicas e uma rede de convênios parceiros que garantem descontos reais em consultas, exames e medicamentos. Tudo isso aliado ao nosso diferencial de atendimento humanizado e à experiência de quem já atua há mais de 28 anos no mercado.

Em momentos delicados, o associado conta ainda com a exclusiva Assistência Familiar, que oferece acolhimento e suporte total, garantindo segurança e serenidade quando mais se precisa.

O Em Vida é para quem busca facilidade, confiança e cuidado prático, sem burocracia e com benefícios que podem ser aproveitados no dia a dia.

Mais do que um plano, o Em Vida é a escolha de viver com qualidade, transformar preocupação em presença e garantir proteção a quem mais importa: a sua família.