Empresas capixabas precisam agir agora se planejam reduzir sua conta de luz em 2025

Cerca de 1,9 mil empresas capixabas, pertencentes ao Grupo A, estão aptas a migrar para o Mercado Livre de Energia a partir deste ano. Para as que estão planejando economizar na conta de luz em 2025, elas precisam, contudo, já iniciar o processo de transição para o ambiente livre ainda em 2024.

Isso porque a distribuidora de energia local, a EDP, tem um prazo de seis meses para finalizar trâmites burocráticos e o vínculo contratual, após o recebimento da carta denúncia – instrumento em que a empresa-cliente informa sua intenção de mudar para o Mercado Livre de Energia e encerrar o contrato com a distribuidora. Como já estamos em agosto, as empresas que optarem agora pela migração só vão poder ingressar de fato no ambiente livre no próximo ano.

Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), até o primeiro trimestre deste ano, 189 consumidores do Estado mudaram para o ambiente livre.

“Essa migração leva tempo, no mínimo seis meses, mas a espera é válida, pois o mercado livre traz benefícios como a redução no valor da conta de luz, maior previsibilidade financeira, já que não há incidência de bandeiras tarifárias no ambiente livre, e a possibilidade de consumir energia limpa de fontes renováveis”, explica Pedro Rio, CEO da Clarke Energia.

Segundo a TR Soluções, a tarifa de energia fora do horário de pico da EDP para 2025, já incluído o reajuste anual, poderá chegar a R$ 298,86/MWh, enquanto o preço de longo prazo no Mercado Livre de Energia, no submercado do Sudeste/Centro-Oeste, está previsto para R$ 239,40/MWh no próximo ano – ou seja, 19,9% menor em relação ao mercado cativo.

Essa diferença se elevaria ainda mais na hipótese de acionamento de bandeiras tarifárias em 2025, o que afetaria somente os consumidores do mercado cativo. Em caso de bandeira amarela, por exemplo, o preço de longo prazo no Mercado Livre seria 24,65% menor em relação ao da distribuidora; e em caso de bandeira vermelha, patamar 1, essa diferença seria de 30,3%.

Segundo Pedro Rio, é preciso considerar que essas são projeções de momento, em que os preços da energia futura no Mercado Livre estão pressionados pelo atual período seco e a falta de chuvas.

“Se o período úmido atender às expectativas de chuva no final do ano, o preço no ambiente livre pode cair e se tornar ainda mais vantajoso”, pontua. “Por outro lado, caso tenhamos chuvas fracas, o preço no Mercado Livre pode subir, então o que recomendamos às empresas que estão migrando agora, já pensando em 2025, é que se protejam desses possíveis riscos e contratem energia no Mercado Livre até 2026, de modo a assegurar sua previsibilidade financeira”, detalha o CEO.

Números da migração até o momento

Conforme balanço da CCEE, divulgado em abril, a abertura do mercado livre de energia acelerou o ritmo das migrações no 1º trimestre deste ano, com 5.360 novos consumidores aderindo ao segmento. A média de migrações foi de 1.787 consumidores entrantes por mês no 1º trimestre de 2024, superando, e muito, a média de 616 consumidores mensais registrada ao longo de 2023. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), até 30 de junho, 27.162 empresas já informaram às distribuidoras que irão migrar para o ambiente livre, o que deve acontecer ao longo de 2024 e 2025. Deste total, 95% são empresas de menor porte com demanda de energia inferior a 500 kW.

Como a Clarke ajuda empresas na economia da conta de luz?

Neste contexto, a Clarke Energia é uma gestora elétrica que possui um marketplace próprio, com mais de 60 fornecedores disponíveis. Após sinalizar que a empresa está apta a realizar a migração e assinar o contrato, a Clarke dá início a todos os processos da migração, e realiza a cotação com os fornecedores, indicando aquele que melhor se adequa à realidade de cada empresa.

Após a migração, a Clarke também cuida de toda a gestão de energia da empresa. Na área do cliente, é possível acompanhar todo o valor economizado, CO2 poupado por escolher fontes renováveis e todos os detalhes sobre a energia.

Saiba mais sobre a Clarke Energia e como migrar para o Mercado Livre de Energia no site

