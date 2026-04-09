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Energia no ES: o guia definitivo entre Mercado Livre e GD compartilhada
Em 2026, a complexidade do setor elétrico brasileiro atingiu um nível onde a conta de luz não pode mais ser tratada apenas como uma despesa administrativa, mas sim como uma variável estratégica de competitividade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com a coexistência de diferentes regimes de contratação e as constantes atualizações regulatórias, o custo da inércia para uma empresa é altíssimo e buscar alternativas para pagar mais barato na energia se tornou uma questão de sobrevivência.
Soluções como Mercado Livre de Energia e Geração Distribuída Compartilhada têm ganhado cada vez mais espaço no Espírito Santo, pela economia alcançada e investimento zero em infraestrutura. Nesta matéria, trazemos um guia para te ajudar a escolher a melhor opção para a sua empresa.
Mercado Livre de Energia: economia, liberdade e previsibilidade
O Mercado Livre de Energia (ACL) é hoje uma das principais alternativas para empresas que buscam não apenas economia, mas também previsibilidade e gestão ativa, através da escolha do próprio fornecedor de energia.
Nesse modelo, a empresa deixa de comprar energia da distribuidora local e passa a negociar diretamente com geradores e comercializadores, escolhendo condições contratuais mais adequadas ao seu perfil de consumo.
Entre as suas principais vantagens, estão:
– Redução de custos estruturais;
– Previsibilidade orçamentária;
– Flexibilidade e gestão ativa;
-Acesso à energia incentivada e renovável.
No geral, o Mercado Livre de Energia é mais vantajoso para para empresas de média e alta tensão, com maior consumo e perfil mais previsível. Além disso, a gestão contínua, incluindo recontratações, passou a ser ainda mais relevante no cenário atual. Ele ainda não está disponível para empresas em baixa tensão.
Geração Distribuída Compartilhada: economia simplificada e sem burocracia
Para organizações cujo perfil de consumo não atende aos requisitos do Mercado Livre, a Geração Distribuída (GD) Compartilhada consolidou-se como a rota de economia mais estratégica, sobretudo no cenário regulatório de 2026.
Nesta modalidade, o negócio adota um modelo de “energia por assinatura”: ele se conecta a usinas de fontes renováveis remotas e recebe créditos que abatem o valor da fatura de luz mensal. A grande vantagem é a eficiência sem barreiras, já que a empresa usufrui de uma tarifa reduzida sem a necessidade de gastar com obras, manutenção ou instalação de painéis solares em sua própria estrutura.
Os seus principais benefícios são:
– Economia em curto prazo;
– Investimento zero em infraestrutura e manutenção;
-Adesão simples e rápida;
-Baixa complexidade.
Conte com a Clarke Energia para te ajudar a escolher a melhor solução para a sua empresa
Com atuação consolidada no Espírito Santo e agora fortalecida pela parceria com o grupo Energisa, a Clarke Energia conecta empresas às melhores oportunidades do mercado, seja no ACL ou na GD compartilhada. Nova Aurora, Padaria Monte Líbano, MSG Stones e Marcel Group são algumas das empresas que confiaram na Clarke e reduziram significativamente o valor da conta de luz sem investir em infraestrutura.
Para saber mais sobre a Clarke, acesse: https://clarke.com.br/
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