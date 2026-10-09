Escolha o Coop: o jeito de comprar que fortalece sua comunidade

Quando você coloca um produto no carrinho do supermercado, abre uma conta em uma instituição financeira ou contrata um plano de saúde, o que influencia a sua escolha além do preço e da qualidade? A Pesquisa de Imagem do Cooperativismo 2026 mostra que atributos como transparência, sustentabilidade e responsabilidade social e comunitária são levados em conta quando o consumidor faz uma escolha.

Essas são qualidades que as cooperativas carregam em sua essência, pois estamos falando de um modelo de negócio que coloca as pessoas no centro das decisões. As cooperativas buscam atender às necessidades dos seus cooperados (membros) ao mesmo tempo em que desenvolvem ações para as comunidades. É um olhar cuidadoso que nasce dentro do negócio e se estende para toda a sociedade.

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No Espírito Santo, as cooperativas geram impacto real. Elas reúnem 1,1 milhão de cooperados, geram renda para 14,1 mil colaboradores e recolheram, em 2025, 839,8 milhões em impostos e taxas, conforme apontam dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba 2026. Além disso, no último ano elas impactaram 702 mil pessoas ao financiar projetos sociais, com um montante que chegou a R$ 26,1 milhões.

O modo como as cooperativas produzem, equilibrando desenvolvimento econômico e social e conciliando interesses individuais e coletivos, é o que as diferencia de outros modelos de negócio, especialmente daqueles centrados no lucro. É o que destaca o presidente do Sistema OCB/ES, organização que representa as cooperativas no Espírito Santo.

“Ao comprar de uma cooperativa, você fortalece um movimento que melhora a vida de muitas pessoas. A escolha não se baseia apenas no preço e na qualidade do produto ou serviço, mas, principalmente, na realidade por trás da compra, ou seja, em como ele foi produzido ou viabilizado”, esclarece Dr. Pedro Scarpi Melhorim.

Em uma cooperativa, um produto ou serviço se materializa por meio do trabalho coletivo ou a partir de interesses de consumo em comum. São indivíduos que se unem para acessar mercados que, sozinhos, não conseguiriam. Quando pessoas se juntam para criar e consumir soluções mais justas e viáveis para o bolso, também estamos falando de cooperação.

“Cooperativismo é a arte de somar interesses que convergem e, com isso, multiplicar resultados que geram benefícios para diversos públicos: cooperados, clientes, parceiros e comunidades. É um modelo de negócio que se preocupa em impulsionar tanto quem participa de uma cooperativa quanto quem não está diretamente vinculado ao modelo societário”, ressalta Melhorim.

Impacto das cooperativas nas comunidades brasileiras

Em municípios onde existem cooperativas, o índice de desenvolvimento tende a ser maior; e o de pobreza, menor. Essa foi a constatação do Sistema OCB – entidade de representação do cooperativismo no Brasil – ao realizar o estudo Impacto do Cooperativismo na Economia Brasileira, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A pesquisa revelou que os locais que contam com a presença de cooperativas registram uma média de R$ 5,1 mil a mais no Produto Interno Bruto (PIB) por habitante. Além disso, há um incremento de 28,4 novos empregos formais a cada 10 mil habitantes.

Um outro estudo, desenvolvido pelas mesmas instituições, avaliou os impactos do cooperativismo de crédito para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. Constatou-se que, em municípios com cooperativas de crédito, a cada mil habitantes há uma redução de 12,3 famílias pobres ou extremamente pobres e menos 24,8 famílias dependentes do Programa Bolsa Família.

O impacto na educação também é perceptível. Onde há presença do cooperativismo financeiro, são registradas 3,2 matrículas a mais no ensino superior a cada mil habitantes, e o número de concluintes sobe em 0,2.

Para Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES, esses indicadores comprovam a capacidade do cooperativismo de fomentar a qualidade de vida de forma direta e indireta nas comunidades.

“As cooperativas são vantajosas para o próprio quadro social, formado pelos cooperados, e para quem vive ao redor delas. São negócios que ajudam a reter riquezas e desenvolver as cidades onde funcionam, e isso estimula o crescimento de diversos outros setores. Por isso, dizemos que, onde há uma cooperativa, todos ganham”, reflete.

Campanha destaca o poder das escolhas conscientes

Foto: Sistema OCB/ES

Para ressaltar os valores que orientam o trabalho das cooperativas e estimular o público a escolher produtos e serviços fornecidos por elas, o Sistema OCB está veiculando a campanha Escolha o Coop. A mensagem é clara: comprar de cooperativas significa consumir de forma consciente e apoiar um modelo de negócio que fortalece comunidades.

No Espírito Santo, a campanha é encabeçada pelo Sistema OCB/ES. Uma das iniciativas realizadas é uma ação de trade marketing em supermercados da Grande Vitória, que destaca produtos de cooperativas capixabas e de outros estados nas gôndolas e freezers. Essa já é a segunda intervenção realizada em pontos de venda físicos em 2026.

A segunda fase da campanha, que acontece no segundo semestre deste ano, também inclui uma nova rodada conteúdos produzidos em parceria com influenciadores capixabas. A campanha também ganha espaço na TV, rádios, sites e outdoors.