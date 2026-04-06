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Espaço Noivos: coleção BLAIR traz alfaiataria premium ao sul do ES
A nova linha aposta em referências da moda europeia e valoriza a alfaiataria masculina com foco em elegância e precisão.
O Espaço Noivos apresenta a coleção BLAIR – Fall Winter 26 e reforça sua proposta de oferecer sofisticação para eventos marcantes em Cachoeiro de Itapemirim e região sul do Espírito Santo. Isso porque, a nova linha aposta em referências da moda europeia e valoriza a alfaiataria masculina com foco em elegância e precisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, os ternos trazem acabamentos diferenciados e tecidos selecionados. Assim, as modelagens anatômicas garantem melhor ajuste ao corpo e, consequentemente, mais conforto durante todo o evento. Dessa forma, o público encontra peças que unem estilo e funcionalidade em um só produto.
Atendimento personalizado
O atendimento também se destaca. A equipe oferece orientação profissional para ajudar na escolha ideal, considerando o perfil do cliente e o tipo de cerimônia. Nesse sentido, o processo se torna mais prático e personalizado, contribuindo para que cada detalhe esteja alinhado à ocasião.
Além disso, outro diferencial está no ambiente preparado para receber os clientes com comodidade. Dessa forma, o espaço busca proporcionar uma experiência completa, desde o primeiro contato até a finalização da escolha do traje.
Brinde exclusivo
Como incentivo adicional, o cliente que alugar o terno de noivo recebe uma amostra exclusiva de café das montanhas do sul capixaba. Assim, a ação valoriza a identidade regional e cria uma conexão com a cultura local.
Portanto, a coleção BLAIR surge como uma alternativa para quem busca elegância, conforto e atendimento especializado. Ao mesmo tempo, reforça o posicionamento do Espaço Noivos como referência em ternos para noivos em Cachoeiro.
Serviço
Instagram: @espaconoivos
Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
Funcionamento: Segunda à sexta 08:30 às 17:30h – Sábados 09 às 13h
Contato: 28 99924 1449
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