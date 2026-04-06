Espaço Noivos: coleção BLAIR traz alfaiataria premium ao sul do ES

O Espaço Noivos apresenta a coleção BLAIR – Fall Winter 26 e reforça sua proposta de oferecer sofisticação para eventos marcantes em Cachoeiro de Itapemirim e região sul do Espírito Santo. Isso porque, a nova linha aposta em referências da moda europeia e valoriza a alfaiataria masculina com foco em elegância e precisão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, os ternos trazem acabamentos diferenciados e tecidos selecionados. Assim, as modelagens anatômicas garantem melhor ajuste ao corpo e, consequentemente, mais conforto durante todo o evento. Dessa forma, o público encontra peças que unem estilo e funcionalidade em um só produto.

Atendimento personalizado

O atendimento também se destaca. A equipe oferece orientação profissional para ajudar na escolha ideal, considerando o perfil do cliente e o tipo de cerimônia. Nesse sentido, o processo se torna mais prático e personalizado, contribuindo para que cada detalhe esteja alinhado à ocasião.

Além disso, outro diferencial está no ambiente preparado para receber os clientes com comodidade. Dessa forma, o espaço busca proporcionar uma experiência completa, desde o primeiro contato até a finalização da escolha do traje.

Brinde exclusivo

Como incentivo adicional, o cliente que alugar o terno de noivo recebe uma amostra exclusiva de café das montanhas do sul capixaba. Assim, a ação valoriza a identidade regional e cria uma conexão com a cultura local.

Portanto, a coleção BLAIR surge como uma alternativa para quem busca elegância, conforto e atendimento especializado. Ao mesmo tempo, reforça o posicionamento do Espaço Noivos como referência em ternos para noivos em Cachoeiro.

Serviço

Instagram: @espaconoivos

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 08:30 às 17:30h – Sábados 09 às 13h

Contato: 28 99924 1449