Fábrica de Ração da Uniaves completa 16 anos com trajetória marcada por evolução

A Fábrica de Ração da Uniaves, em Venda Nova do Imigrante, completou 16 anos no dia 23 de setembro. A unidade é responsável por produzir e abastecer as granjas dos produtores integrados com a alimentação necessária para a criação das aves, além de fornecer aos produtores o acompanhamento técnico por meio de seus profissionais, vacinas e outros insumos.

Ao longo desses 16 anos, a fábrica acompanhou o desenvolvimento das operações da Uniaves e passou por avanços em seus processos e na rotina de produção. Uma trajetória construída também pelo trabalho dos colaboradores que, diariamente, contribuem para garantir o abastecimento das granjas e dar suporte à atividade dos produtores integrados.

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Para João Paulo de Oliveira Dadalto, Supervisor de Produção, fazer parte dessa história representa uma experiência de aprendizado e desenvolvimento profissional. “Na Uniaves, aprendi o valor da disciplina, da responsabilidade e do trabalho em equipe. É motivo de orgulho acompanhar a evolução da fábrica e saber que a dedicação de cada colaborador contribui para que a unidade cumpra um papel tão importante dentro da operação.”

Ainda segundo João, o resultado alcançado diariamente depende do comprometimento de toda a equipe e da atenção dedicada a cada etapa do processo. “Cada colaborador precisa entender a importância do seu trabalho para o resultado final. Quando cada etapa é realizada com qualidade e cuidado, contribuímos para uma produção segura e eficiente e, consequentemente, para o desempenho de toda a cadeia produtiva. É gratificante perceber que aquilo que fazemos aqui tem impacto direto na atividade dos produtores e nos resultados da empresa”, finaliza.

Ao completar 16 anos, a Fábrica de Ração da Uniaves reforça sua importância para o modelo de produção integrada da empresa. A evolução da unidade, aliada ao trabalho de seus colaboradores e à parceria com os produtores, contribui para fortalecer a cadeia produtiva e garantir qualidade e eficiência em todas as etapas da produção.