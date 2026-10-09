Conteúdo de Marca
Fábrica de Ração da Uniaves completa 16 anos com trajetória marcada por evolução
Unidade em Venda Nova do Imigrante fornece ração e acompanhamento técnico para avicultores no modelo de produção integrada
A Fábrica de Ração da Uniaves, em Venda Nova do Imigrante, completou 16 anos no dia 23 de setembro. A unidade é responsável por produzir e abastecer as granjas dos produtores integrados com a alimentação necessária para a criação das aves, além de fornecer aos produtores o acompanhamento técnico por meio de seus profissionais, vacinas e outros insumos.
Ao longo desses 16 anos, a fábrica acompanhou o desenvolvimento das operações da Uniaves e passou por avanços em seus processos e na rotina de produção. Uma trajetória construída também pelo trabalho dos colaboradores que, diariamente, contribuem para garantir o abastecimento das granjas e dar suporte à atividade dos produtores integrados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para João Paulo de Oliveira Dadalto, Supervisor de Produção, fazer parte dessa história representa uma experiência de aprendizado e desenvolvimento profissional. “Na Uniaves, aprendi o valor da disciplina, da responsabilidade e do trabalho em equipe. É motivo de orgulho acompanhar a evolução da fábrica e saber que a dedicação de cada colaborador contribui para que a unidade cumpra um papel tão importante dentro da operação.”
Ainda segundo João, o resultado alcançado diariamente depende do comprometimento de toda a equipe e da atenção dedicada a cada etapa do processo. “Cada colaborador precisa entender a importância do seu trabalho para o resultado final. Quando cada etapa é realizada com qualidade e cuidado, contribuímos para uma produção segura e eficiente e, consequentemente, para o desempenho de toda a cadeia produtiva. É gratificante perceber que aquilo que fazemos aqui tem impacto direto na atividade dos produtores e nos resultados da empresa”, finaliza.
Ao completar 16 anos, a Fábrica de Ração da Uniaves reforça sua importância para o modelo de produção integrada da empresa. A evolução da unidade, aliada ao trabalho de seus colaboradores e à parceria com os produtores, contribui para fortalecer a cadeia produtiva e garantir qualidade e eficiência em todas as etapas da produção.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726