Faculdade Multivix Cachoeiro de Itapemirim é nota máxima

A Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim conquistou o conceito máximo do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) 2022 – que é um indicador de qualidade do Ministério da Educação (MEC).

Os resultados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Foram avaliadas 1.988 instituições privadas e públicas do país. A Faculdade Multivix está entre as 20 melhores do país e entre as cincos instituições do Estado com nota 5.

Tadeu Penina, diretor- executivo da Multivix

“Estamos felizes por estarmos entre as 20 melhores faculdades do Brasil mais uma vez. Esse resultado de excelência é fruto de muito investimento, esforço e comprometimento de toda a comunidade acadêmica. gradecemos aos diretores, colaboradores, mantenedores, professores e, principalmente, aos alunos que depositam a confiança em nosso trabalho ao longo desses 25 anos de história da Faculdade Multivix”, disse o diretor- executivo da Multivix Tadeu Penina.

De acordo com o Inep, o IGC corresponde à média das notas do Conceito Preliminar de Curso (CPC), referente aos cursos de graduação, e dos conceitos Capes dos cursos de programas referentes à pós-graduação stricto sensu, ponderadas pelo número de matrículas de cada curso. A escala indicador vai de 1 a 5.

Para o diretor da Faculdade Multivix Cachoeiro, Valderedo Fontana, a instituiçao se consolida na Região Sul por manter o IGC 5 e entregar o melhor ensino da região. “Estamos muito felizes com o resultado da Multivix Cachoeiro. Obter a nota 5 é resultado de muito trabalho de toda a equipe. Demonstra o comprometimento que temos com a qualidade no ensino e na prestação do serviço que é contratado. Temos a certeza de formar profissionais com amplas habilidades técnicas para ocuparem as vagas no mercado de trabalho e contribuir com a economia do nosso país e mundo”.

E acrescenta “a Multivix Cachoeiro sente-se honrada com essa nota e agradece toda a direção executiva, todos os colaboradores e alunos pela conquista. Fazemos diariamente um trabalho sério, ético e de muito respeito com nossos discentes e docentes para termos os melhores resultados”.