Festival Oceano de Sabores: uma experiência gastronômica de alto nível

Os amantes da culinária à base de frutos do mar tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência gastronômica inesquecível em Cachoeiro. O primeiro Festival Oceano de Sabores, promovido pelo restaurante Katata’s Gourmet elevou o nível de qualidade e sabor e agradou até os paladares mais exigentes.

A combinação perfeita entre os sabores do mar e o amor no preparo, que resulta em uma gastronomia autoral, de qualidade e acessível.

O Festival foi realizado no último dia 29 de forma exclusiva para os membros do Grupo de WhatsApp (clique aqui) do restaurante. Uma verdadeira celebração dos melhores frutos do mar e pescados, apresentados em seis etapas. O menu degustação contou com pratos à base polvo, camarão, salmão, lagosta e peixe. No final, para coroar a experiência, os clientes se deliciaram com uma irresistível sobremesa.

Além das experiências culinárias, os participantes puderam apreciar uma seleção de quatro rótulos, incluindo um espumante, dois vinhos brancos e um rosé. Além disso, uma agradável música ao vivo embalou a noite.

Aqueles clientes que desejam garantir seu lugar na próxima edição e ainda receber ofertas especiais, a recomendação é entrar para o Grupo de WhatsApp exclusivo do Katata’s Gourmet (clique aqui).

O Katata’s Gourmet convida todos os amantes da boa gastronomia a se juntarem a esta jornada culinária única. Siga o restaurante no Instagram (@katatasgourmet) para atualizações regulares sobre eventos futuros e pratos especiais.