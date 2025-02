Five Informática inaugura laboratório de assistência técnica em Cachoeiro

A Five Informática, tradicional loja de informática de Cachoeiro de Itapemirim, acaba de inaugurar um novo laboratório de assistência técnica. O espaço, moderno e com técnicos especializados, visa atender à crescente demanda por serviços de manutenção de computadores, notebooks e consoles na região.

A iniciativa da empresa visa otimizar o atendimento aos clientes, oferecendo um espaço exclusivo para os reparos, separado das lojas físicas. Apesar da novidade, a Five Informática informa que a coleta e entrega dos equipamentos continuarão sendo realizadas nas lojas, facilitando o acesso dos clientes ao serviço.

São duas lojas em Cachoeiro, no Perim Center e Shopping Sul

Com o objetivo de expandir ainda mais seus serviços, a Five Informática planeja inaugurar uma nova loja em Marataízes em 2025. A expansão visa atender com mais agilidade os clientes da região sul litorânea do Espírito Santo.

Five Informática:

Lojas: Perim Center e Shopping Sul, Cachoeiro de Itapemirim

Perim Center e Shopping Sul, Cachoeiro de Itapemirim Contato: (28) 99932-3132 (WhatsApp)

(28) 99932-3132 (WhatsApp) Site: www.five.net.br

www.five.net.br Instagram: @fivecachoeiro