Formaturas de destaque: Espaço Noivos consolida uma década de alfaiataria de alto padrão para grandes momentos

O período de formaturas traz à tona um rito de passagem marcante: a escolha do traje perfeito para a colação de grau e o baile. Consolidado como referência em alfaiataria e moda masculina no Sul do Espírito Santo, o Espaço Noivos destaca-se nesta temporada pelo atendimento especializado a formandos que buscam unir sofisticação, conforto e imponência em uma das datas mais importantes de suas vidas.

Às vésperas de completar uma década de história, a marca construiu uma trajetória sólida baseada em inovação e rigor estético. Os ternos contam com acabamentos diferenciados e tecidos nobres selecionados criteriosamente. O grande diferencial está nas modelagens anatômicas, projetadas para proporcionar um ajuste superior ao corpo e total liberdade de movimento, quesitos essenciais para quem vai passar horas celebrando a conquista.

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Atendimento consultivo e experiência completa

Mais do que alugar, o Espaço Noivos aposta na consultoria de imagem personalizada. A equipe oferece orientação profissional para auxiliar cada formando na escolha ideal do corte, cor e dos complementos, levando em conta o perfil pessoal e o dress code da celebração.

Para Eder Oza, à frente da marca, a marca reflete o compromisso com a excelência. “Mais do que oferecer ternos, criamos experiências. Entregamos elegância, confiança e bom gosto em cada detalhe, ajudando nossos clientes a viverem momentos únicos e especiais”, destaca.

Serviço

Instagram: @espaconoivos

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30; Sábados, das 09h às 13h

Contato / WhatsApp: (28) 99924-1449