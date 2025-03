Gracie Barra inaugura novo espaço em Cachoeiro

A Gracie Barra Cachoeiro de Itapemirim ganhou um espaço completo no bairro Ibitiquara, para treinos de Jiu-Jitsu e performance de Cross trainning. O evento de inauguração foi realizado na noite da última quinta-feira (27), e reuniu alunos e atletas do município para um coquetel especial.

Para o proprietário da Gracie Barra Cachoeiro, Gustavo Hutter, a inauguração do novo espaço marca um novo momento da academia na cidade. “A família Gracie tem um nome mundial e aqui vamos oferecer luta livre, além do jiu-jitsu e temos também uma área de crosstranning de preparação e físico, mas o nosso foco maior é o jiu-jitsu”, disse.

A Gracie Barra Cachoeiro recebe também crianças e adolescentes. O professor Filipe Hutter, destaca a importância do novo espaço para os atletas. "Ter uma marca como a Gracie Barra aqui em Cachoeiro é muito importante para o esporte da cidade. Essas crianças vão levar o nome da cidade para as competições, que é onde todo mundo vê a marca", destaca.

Já o professor Wilson Rezende pontuou que: “a Gracie Barra vai agregar muito para o esporte da cidade e marca um novo momento do esporte em Cachoeiro. É uma casa nova, bem estruturada e pronta para receber os alunos”.

“A Gracie Barra Cachoeiro representa técnica, irmandade, integridade, desenvolvimento e qualidade de vida, que são os pilares do jiu-jitsu, e esse novo esporte marca um momento importante para o esporte na cidade”, frisou o professor Giovanni Benincá.

Espaço diferenciado

Com o novo espaço, a Gracie Barra Cachoeiro de Itapemirim se torna um local diferenciado para os esportistas da cidade. “O diferencial da Gracie Barra é a estrutura que acabamos de montar, com tatame de ponta, o vestiário, além do espaço de fora para quem quer fazer o treinamento de força. Temos também os professores treinados no padrão Gracie Barra”, contou o professor Dante Fraga.

“A padronização das escolas da Gracie Barra não seria diferente em Cachoeiro. Aqui tem qualidade de vida, estrutura de primeira linha , aulas pra criança e adultos, e espero que com essa nova academia Cachoeiro possa revolucionar esse quesito esporte”, finalizou o professor Thiago Furtado.

Crosstranning

O novo espaço funciona na rua Plínio Vieira Machado, no bairro Ibitiquara. Além de Jiu-Jitsu, o espaço também conta com crosstraining, que é a novidade da academia.

Segundo o professor Gutierri Barcelo Alves: “o nosso cross é para um público específico. O objetivo aqui é ganhar condicionamento físico. O público-alvo são crianças a partir de 13 anos até adultos de 70 anos. Todos são bem-vindos para treinar conosco”, completa.

