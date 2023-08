Para os apaixonados por camarão, Cachoeiro ganha um novo endereço

Os amantes da boa comida, principalmente aquelas feitas à base de camarão, têm endereço certo em Cachoeiro de Itapemirim: o Império do Camarão, que nasceu do sonho de empreender do casal Sabrina e Emerson Aguiar. Hoje, comandam uma das maiores referências em culinária do crustáceo na cidade.

Localizada em endereço privilegiado, o restaurante foi todo decorado com uma temática aconchegante, que remete os consumidores a uma praia, com luzes em tons de amarelo, para trazer uma sensação de tranquilidade, proporcionando aos frequentadores uma experiência prazerosa. “O nosso objetivo é oferecer um momento único no consumo dos nossos pratos”, explica Sabrina. O espaço também conta com uma área kids para o conforto dos pais.

O cardápio foi todo elaborado pela chef Fabi Santos, que organizou toda a parte gastronômica do restaurante, desde os temperos até as receitas que são preparadas. “Nossas receitas não são de família. Elas foram criadas para nós e seguimos à risca todo o aprendizado com a chef”, conta a proprietária.

Pratos

O Império do Camarão utiliza três tipos de camarão em suas receitas: o cinza, paulistinha e VG. Segundo Sabrina, o grande diferencial é que ele vai totalmente limpo e sem casca para o consumo.

“Alinhado ao nosso tempero, que é próprio e ao preparo inteiramente artesanal, o consumidor consegue sentir todo o sabor dos nossos pratos”, explana. E que sabor! Nada que entra na cozinha do Império do Camarão é industrializado.

Engana-se quem pensa que lá só há pratos com frutos do mar. Para quem não pode ou não curte o camarão, o local disponibiliza moquecas, peixes assados e fritos e pratos executivos com linguiça, mas o queridinho continua sendo o camarão. O prato mais pedido é o “Chiclete de Camarão”, feito com muito camarão, requeijão e queijo. Não tem como colocar defeito. Simplesmente delicioso!

E Sabrina avisa, em breve o Império do Camarão estará expandindo seu cardápio para além do mar, com porções de carnes, churrasquinho e açaí. “Estamos com outras ideias também, mas por enquanto está sob sigilo”, brinca.

Solidariedade

Além de pratos maravilhosos, existe a parte social do Império do Camarão. A cada dois meses, os proprietários realizam doações de marmitas a pessoas em situação de rua. “Inclusive levamos o nosso camarão para eles. Todos merecem provar nossas delícias”, comenta Sabrina.

Delivery

O Império do Camarão, além da loja física, também conta com um serviço de delivery, através de seu próprio site e em aplicativos de delivery de Cachoeiro e região. Quem deseja comer um camarão de alta qualidade e sabor, mas não quer sair de casa, basta pedir que rapidinho chega em sua porta.

“Estamos em constante evolução, melhorando cada dia. A nossa busca é estar sempre inovando com novos pratos para oferecer sempre o melhor aos nossos clientes”, finaliza Sabrina.

Serviços

Instagram: Império do Camarão

Site: app.cooki.com.br/imperiodocamarao

WhatsApp: 28 99962-3528 (clique aqui)

Delivery: ChefMio e Ifood

Endereço: Av: Francisco Lacerda de Aguiar, 355 (em frente ao Shopping Sul), Cachoeiro de Itapemirim