InovaES: evento itinerante chega à Cachoeiro para fomentar debate sobre o futuro das cidades

Especialistas de renome vão compartilhar seus conhecimentos sobre o uso da inovação e tecnologia em prol do desenvolvimento das cidades durante a 1ª Feira de Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim (InovaES), que vai acontecer nos dias 2 e 3 de agosto, no Ifes. O evento é aberto ao público e terá entrada gratuita.

A abertura do evento, dia 2 de agosto, será com a palestra “Big data e smart cities”, ministrada pelo Dr. Everlam Montibeler, professor do departamento de Economia da Ufes. Presenças confirmadas de Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Qualificação Profissional; e de Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

No decorrer do dia vão acontecer ainda palestras com o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, e com o consultor de TI, Elcio de Sá Neto, que vai falar sobre os desafios de tornar a cidade anfitriã do evento inovadora, digital e inteligente. Ele é coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim.

Dois painéis também estão confirmados na abertura da programação do InovaES: um de oportunidades, com Niase Borjaille, presidente da Associação Capixaba de Tecnologia e outro de Inovação, com Guilherme Resende, Daniel Vale, Rodrigo Carneiro e Heitor Passamani.

Os presentes vão acompanhar ainda o lançamento, em Cachoeiro de Itapemirim, do ônibus tecnológico, projeto da Bustech, que vai ofertar, gratuitamente, cursos rápidos de robótica, profissional digital, hardware & software, rede de computadores, programação de software, apps & games, design gráfico e autocad.

Destinos turísticos inteligentes

O segundo dia do evento começa com palestra da Dra. Tatiana Doin, que vai falar sobre “Cidades criativas e inteligentes e o turismo: rumo aos destinos turísticos inteligentes”. Segue com a palestra “Afinal, o que é inovação”, com Andrea Furtado Simões e “ES Inteligente”, com Luis Fernando Parma e Marcos Kneipe Navarro, que é diretor de novos negócios no Bandes.

Na programação do dia vão acontecer ainda três painéis: sobre a importância da tecnologia led para as cidades e smart city; as oportunidades da inovação aberta para os municípios do interior; a jornada inovadora no Ifes, além dos cursos de tecnologia e robótica no ônibus tecnológico.

Os presentes no InovaES também vão ter a oportunidade de interagir com um robô que detecta pessoas e dialoga com o indivíduo no idioma a partir do reconhecimento de voz, reproduzindo a síntese da informação solicitada em áudio. Esse robô será testado em atendimento no Lab do Programa iNO.VC ArcelorMittal, na portaria administrativa da Unidade Tubarão, além de eventos, centro de treinamento e rondas dos prédios administrativos.

As inscrições estão abertas e são gratuitas: https://encurtador.com.br/ltDFW

Serviço

InovaES – Feira de Cidades Inteligentes

Data: 2 e 3 de agosto, das 9h às 18h

Local: Ifes de Cachoeiro de Itapemirim

Inscrições: https://encurtador.com.br/ltDFW

Entrada gratuita